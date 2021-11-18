وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان بعد صراع مع المرض

توفى نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان بعد صراع كبير مع المرض، ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحل. مر الفنان الراحل بأزمة صحية وعاني من التهاب في الرئة؛ وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء. وكان المخرج ​صفوان نعمو​ كشف أن نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان​ يعاني من وضع حرج للغاية وتدهورت صحته . وكتب صفوان نعمو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الصديق الفنان زهير رمضان يعاني من وضع صحي حرج مهما كنا متفقين معهُ أو مختلفين حول قراراته كرئيس لنقابة الفنانين لكن يبقى زهير رمضان الفنان والصديق والزميل أرجوا من الله الشفاء العاجل لهُ نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الوقوف مع بعضنا جميعاً أكثر من أي وقت لندعوا الله لهُ أن يشفيه ويعافيه ويعود بأقرب وقت بيننا الشفاء العاجل للفنان زهير رمضان.

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