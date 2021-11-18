الحالة طارئة ولازم أعمل عملية.. حسام داغر يكشف عن تعرضه لإصابة خطيرة ويطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان حسام داغر عن تعرضه لوعكة صحية شديدة أثناء سفره إلى جورجيا.

وأصيب حسام داغر بجرح كبير في قدمه مما أدى إلى دخوله العمليات على وجه السرعة، وعبر حسابه على Facebook‎‏ كتب حسام داغر “مبحبش اتكلم كتير في حاجة تخص تعب عندي أو اشكي لحد و بحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب أشوفهم مبسوطين، أنا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب بجرح كبير في رجلي و أنا في جورجيا و دخلت بسببه المستشفي”.

وأضاف حسام داغر، “هناك عملوا جراحة سريعة وافتكرت الموضوع هيخلص على كده بالمتابعة ولكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر ومخلصش ومضطر أعمل عملية انهاردة في مصر بعد ما رجعت وقالولي الحالة طارئة وللأسف العملية بنج كلي والمتابعة بعدها أهم لضمان نجاح العملية”.

وتابع حسام داغر “قلت الحمدلله وأنا مؤمن دايمًا إن قضاء الله أخف وأحن من أي حاجة تانية وأكيد ده الافضل لأني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل.. بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي آلام و بشكركم”.

وطلب حسام داغر من جمهوره الدعاء قائلا “أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لأني إنسان طبيعي بشعر بالخوف و الضعف زي أي إنسان و بمر بفترات مختلفة بس علطول بقول الحمدلله علي كل شيء.. الحمدلله في السراء .. الحمدلله في الضراء.. الحمدلله عل كل حال”.

يشار إلى أن حسام داغر شارك في رمضان 2020 بمسلسل “النهاية”.

مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد ‏من ‏الفنانين ومنهم؛ يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود ‏الليثي، ‏سارة عادل، سهر الصايغ، محمد العمروسي، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد ‏جمعة وداليا ‏شوقي.