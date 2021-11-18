مي عمر تحذر من شخص ينتحل شخصية زوجها المخرج محمد سامي: هيتم القبض عليه قريب

ابو ظبي - احمد الجزار - حذرت الفنانة مي عمر، من شخص ينتحل شخصية زوجها المخرج محمد سامي، ويقوم باستغلال ذلك في النصب على المواطنين الباحثين عن الشهرة في الوطن العربي.

وكشفت مي أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على هذا الشخص في أسرع وقت.

وكتبت مي في منشور لها، عبر القصص القصيرة بحسابها على “إنستجرام”: “في شخص منتحل شخصية المخرج محمد سامي وبيبعت لناس كتير داخل وخارج مصر وبيتصل بيهم من أرقام غريبة وبيدعي أنه عايز صورهم وفيديوهات ليهم عشان أعمال فنية، مرة في لبنان ومرة في السعودية ومرة العراق ومرة المغرب، ده نصاب خدوا بالكوا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وهيتم القبض عليه قريب”.

يذكر أن مي عمر عرض لها في رمضان الماضي، مسلسل “نسل الأغراب” والذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهو من إخراج زوجها محمد سامي.

كما خاضت البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسلها “لؤلؤ” الذي حقق نجاحًا جماهيريا كبيرا.

وتستعد مي عمر، خلال الأيام القادمة إلى السفر إلى المغرب للمشاركة في مهرجان الداخلة بعد اختيارها ضمن أعضاء لجنة نحكيم المسابقة الرسمية.