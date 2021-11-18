وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التليفزيون المصري بشكل مفاجئ أثناء نومها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي منذ قليل وفاة الإعلامية بالقناة الأولى شيرين دويك.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت ميرفت المليجي “الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجيء .. آلم في المعده .. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون .. ثم وفاه اثناء النوم بعد ساعات”.

وأضافت المليجي “ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيره.. ادعولها بالرحمه وربنا يصبر أبناءها وأهلها .. وخالوا بالكوا من صحتكم الدنيا فعلاً صغيره وكل يوم بتصغر أكتر”

أكدت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، خبر وفاة الإعلامية شيرين الدويك المذيعة بالتليفزيون المصرى بسبب جلطة فى الشريان التاجى، ونعاها عدد من العاملين بماسبيرو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

شيرين الدويك قدمت عددا من البرامج منها “نص ساعة صحافة” و”ألبوم الذكريات”، كما قدمت برنامج “جناب السفير”، وانتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى وكانت رئيسة التليفزيون وقتها الإعلامية الراحلة سهير الإتربي.