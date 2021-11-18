بعد منعه من الغناء.. نقابة الموسيقيين تحيل حسن أبو الروس للتحقيق

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا آخر توضيحيًا بشأن قرار إيقاف الفنان حسن أبو الروس، بسبب عدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة.

وأوضحت النقابة في بيانها الجديد أنه تم تحديد جلسة للفنان حسن أبو الروس يوم الأحد المقبل أمام الشئون القانونية للنقابة لتحقيق معه في المخالفات المنسوبة له.

كما أشارت النقابة إلى أنه كإجراء احترازي لمثوله للتحقيق يتم وقفه عن العمل بدء من اليوم الخميس لحين ما تسفر عنه التحقيقات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف الفنان حسن أبو الروس بسبب مخالفته لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد التي تفرضها النقابة، وبحسب البيان: قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـ حسن أبو الروس، عن العمل اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر.

ومن جهته، قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن حسن أبو الروس غنى دون الحصول على ترخيص ولم يدفع رسوم الحفل وشدد على ضرورة التزام أعضاء النقابة بالاهتمام بالمظهر العام وعدم تعمد لفت النظر.

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