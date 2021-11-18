حبس صاحب مطاعم حسني 5 سنوات لتسببه في وفاة طفل وتسمم 20 لتناولهم أطعمة فاسدة

ابو ظبي - احمد الجزار - عاقبت محكمة جنايات مطروح، صاحب مطاعم حسني للمشويات والمأكولات البحرية في مطروح، بالحبس 5 سنوات، لتسببه بالخطأ في وفاة طفل وإصابة أكثر من 20 شخصا نتيجة تناول أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمطعم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبو السعود وعضوية المستشار جمال رجب والمستشار سامح عبد الرهاب والمستشار مصطفي عبد الجواد.

القضية حملت رقم 10957 جنايات مطروح، أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد تحقيقات فيها ثبت خلالها تعرض 20 شخصا لحالات تسمم ووفاة وإصابة بعضهم، نتيجة تناولهم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأقامت المحكمة الدليل على المتهم من شهادة الشهود والتقارير الطبيبة للحالات التي تعرضت للتسمم، وتقارير تحليل الأطعمة المتسببة في الواقعة.

وترجع أحداث القضية لمدة عامين في 18 يوليو 2019، بعدما توفي الطفل أحمد عصام، متأثرا بإصابته بالتسمم إثر تناوله وجبة فاسدة في مطعم حسني للمشويات والمأكولات البحرية في محافظة مطروح، حيث تم دفن الطفل بالإسكندرية.

وصدر حكم الحبس 5 سنوات حضوريا، حيث حضر صاحب المطاعم بنفسه وتم ترحيله عقب صدور الحكم إلى قسم شرطة مطروح، وتوفي الطفل أحمد بعد تناوله وجبة فاسدة داخل مطعم حسني، فيما أصيب شقيقيه طه 10 سنوات، ومالك 4 سنوات ووالدهم ووالدتهم.

جدير بالذكر أن أسرة الطفل أحمد المتوفي، ظلت بمستشفى مطروح العام لمدة يومين، ثم تم نقلهم إلى مستشفى آخر، ومنها تم نقلهم إلى مركز السموم بالإسكندرية، بعد أيام من الحادث وفور وصولهم إلى مركز السموم، حاول الأطباء إنقاذ حياة الطفل أحمد إلا أنه لقي مصرعه، فيما نجا شقيقاه.