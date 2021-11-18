روج الفنان سعد الصغير لحفله القادم بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. ونشر سعد الصغير فيديو له، وعلق عليه كاتبًا: “الي السعوديه #موسم_الرياض تحياتي من مصر الي السعوديه وكل الشكر والتحيه #المستشار_تركي_ال_الشيخ”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. سعد الصغير يروج لحفله بموسم الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.