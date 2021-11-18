منى زكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي

احتفلت الفنانة مني زكي بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد حلمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. ونشرت مني زكي صورة لأحمد حلمي عبر خاصيه “الاستوري”، وعلقت عليها كاتبة: “كل سنة وانت طيب يا ملكي، توأم روحي، وأكثر من ذلك، بحبك بلا نهاية”. -

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