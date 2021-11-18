مفاجأة في قضية القتل الخطأ في فيلم ”راست” قد تضع النجم بالدوين...

تحدثت وكالة "رويترز" عن مفاجأة في قضية مقتل مديرة التصوير في فيلم "راست" برصاصة أطلقت بالخطأ من قبل الممثل الشهير أليك بالدوين.
ونقل عن ميمي ميتشل، المشرفة على نص فيلم "راست" في دعوى قضائية يوم الأربعاء تصريحها بأن سيناريو الفيلم لم يتطلب أبدا إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذي كان الممثل أليك بالدوين يتمرن عليه عندما قتل المصورة غالينا هاتشينز الشهر الماضي.
وتدعي ميتشل أن بالدوين كان يتوجب عليه شخصيا التحقق من عدم احتواء المسدس على ذخيرة حية، وألا يكتفي بتأكيد مساعد المخرج بأن المسدس آمن للاستخدام.
يشار إلى أن حادثا مأساويا وقع أثناء تصوير فيلم "راست" وهو من إخراج جويل سوزا، حيث قتلت مديرة التصوير غالينا هاتشينز برصاصة أطلقها الممثل الشهير أليك بالدوين من مسدس يفترض أنه يحمل ذخيرة "خلبية"، ولكن تبين أنها حقيقية.
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