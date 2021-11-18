بدون بطانة.. تكريم التونسية مريم الدباغ في مهرجان أوسكار العرب

تم تكريم التونسية، مريم الدباغ، في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أوسكار العرب بمصر التي انتظمت أمس في أحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة في دورة استثنائية تحمل اسم الفنانين القديرين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

واختارت الدباغ، ارتداء فستان سهرة جريء، مما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تكريم كل من مريم الدباغ والفنانة مروى عيسي و هيكل علي، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، تقديرا لجهودهم الفنية العظيمة ومشوارهم الفني المهم، على رأسهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة منة فضالي، الفنانة فيفي عبده، والإعلامية بسمة وهبة، الفنانة السعودية وعد، الفنان اللبناني إيوان، الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد.