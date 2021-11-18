الفنان خالد سليم يشارك متابعيه البوستر الرسمي لفيلم ”في القلب”

نشر الفنان خالد سليم، صورة البوستر الرسمي لفيلم في القلب من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام”.

و علق خالد سليم علي البوستر قائلًا:" البوستر الرسمي لفيلم في القلب"

ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ، نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل