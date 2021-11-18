نشر الفنان خالد سليم، صورة البوستر الرسمي لفيلم في القلب من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام”.
و علق خالد سليم علي البوستر قائلًا:" البوستر الرسمي لفيلم في القلب"
ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.
يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ، نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنان خالد سليم يشارك متابعيه البوستر الرسمي لفيلم ”في القلب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.