الرياض - محمد الاطلسي - يعد فيلم "الكرنك" والذي عرض في عام 1975، من أهم الأفلام التي تناولت ما كان يتعرض له اصحاب الفكر السياسي والشباب الجامعي داخل السجون خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وانتهى الفيلم ببداية حكم الرئيس الأسبق أنور السادات.

وقد تضمن الفيلم مشاهد جريئة بشكل غير معتاد خلال تلك الفترة، بل إن مشهد اغتصاب بطلة الفيلم"زينب" وهى سعاد حسني مازال عالقًا في الأذهان حتى اللحظة.حيث حظى مشهد الاغتصاب في الفيلم بشهرة واسعة، وقد تمكن علي بدرخان مخرج الفيلم من اختيار الشخص الذي سيؤدي دور أحد الحراس في المعتقل وسيقوم باغتصاب سعاد حسني، فقد كان وجها غير معروف، ويمتاز بضخامة الحجم، وحدة الملامح، وكان يسمى في الفيلم “فرج”.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

هذه المراهقة الحسناء نست هاتفها في المنزل .. وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة الغير متوقعة ( لن تصدق شاهدته على الكاميرا )

سر ربما تعرفه لأول مرة : ماذا تعني كلمة «الشحرورة» التي لُقبت بها الفنانة صباح.. والمفاجأة في اسمها الحقيقي؟

هذا ما يحدث لك عند وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح والخل | نتائجه جبارة يعالج الكثير من الامراض بعضها لا تتوقعها

حكاية مرعب «السندريلا» في فيلم الكرنك ..تسبب في انهيار سعاد حسني وكمال الشناوي حماها من جبروته؟

من هو الفنان المصري الذي هز عرش أم كلثوم بعدما سطع نجمه فجأة قبل أن يختفي ؟ .. تفاصيل مثيرة

مكون مذكور في القرآن .. هذا المشروب المذهل ينظيف القولون في أيام سيختفي منك الإمساك ومشاكل الأمعاء للأبد

حكاية طلاق الفنانة نهلة سلامة في ليلة الدخلة - تفاصيل مثيرة

مالا تعرفه عن زوجة عادل إمام .. فلاحة مصرية عارضت أهلها للزواج منه والمفاجأة في مؤهلها الدراسي ؟ | شاهد صور نادرة تجمعهما

اذهب الى الطبيب فورا .. ظهور هذه العلامات على أظافرك تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل خطير ؟

صادم .. نجمة مسلسل باب الحارة تتحول إلى فتاة ليل .. لن تصدق من تكون؟

آثار الحكيم تخرج عن صمتها وتتهم هالة سرحان بالتحرش فيها 3 مرات وتهاجم هيفاء وهبي ورامز جلال

معجزة مهملة .. الزبيب يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بطريقة مذهلة للغاية

معلومة صادمة وغير متوقعة .. ما علاقة تكيس المبايض لدى النساء بمرض السكري؟

تفاصيل صادمة .. زوجة فنان شهير تصطاد الفتيات الجميلات لتمارس معاهن الجنس وتنفق امولا طائلة لمعاشرتهن

من أسرار الفنادق الكبرى .. اجعل ملابسك بيضاء للغاية كأنها جديد تماماً دون الحاجة لمبيض الغسيل | اليك الطريقة السحرية!

بمكونات بسعر التراب .. طريقة مذهلة لتبييض الأسنان و إزالة الجير في المنزل بدقائق فقط .. طريقة التحضير ؟

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

ماتت زوجته وتزوج شقيقتها الصغرى الجميلة.. وفي ليلة الدخلة سمع الأبناء صراخا في الغرفة وعندما دخلوا عليهم كانت الصدمة الكبرى؟

كيفية استخدام مسامير القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى بشكل غير متوقع حير الأطباء .. اليك الطريقة السحرية

بشرى سارة لمرضى السكري .. طعام مهمل يخفض نسبة السكر في الدم ويحفز هرمون الأنسولين بشكل مذهل .. جربه وقل وداعا للأدوية

ذكرت في القران الكريم : كنز علاجي داخل فاكهة "مهملة" يفعل المعجزات في جسمك و تعالج السكري و الكبد وتشفي 5أمراض أخرى | تعرف عليها

ابتعد عنها فوراً : هذا الطعام الشائع يدمر خلايا الدماغ و يسبب عجز كبير في الذاكرة خلال شهر واحد فقط .. تعرف عليه الان ؟

القرنفل و الليمون : أسرار الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. أسرار وطرق استخدامه ؟

▪ هذه المراهقة الحسناء نست هاتفها في المنزل .. وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة الغير متوقعة ( لن تصدق شاهدته على الكاميرا )

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

فمع تصاعد أحداث الفيلم تجد "زينب" سعاد حسني نفسها في غرفة خالد صفوان"كمال الشناوي" رئيس الجهاز للتحقيق في انتمائها وإسماعيل خطيبها"نور الشريف" لإحدي المنظمات الشيوعية وحينما ترفض الاعتراف يمزق ملابسها فتبصق في وجهه فيصفعها بالقلم ويستدعي "فرج"، ليقوم بمشهد الاغتصاب،.

كل هذا الرعب الذي شاهدناه علي الشاشة كانت له كواليس قوية فمن هو فرج وما الذي حدث وراء الكواليسشخصية فرج قدمها الفنان “علي المعاون” وهو مولود في 17 مارس 1917، وتوفي في 18 يناير 1982.

ورغم قلة أعماله الفنية ورغم أنه لم ينطق بكلمة واحدة في هذا المشهد، إلا أن كل من شاهد الفيلم يتذكره ولا ينساه، وقدم "المعاون" العديد من الأدوار ومنها دوره في فيلم “الأرض”، وهو دور ريس عمال الزراعية الذي قال لوصيفة بنت محمد أبو سويلم: “عاوزة إيه يا حلوة؟” وتحرش بها، و قد تم حصره في الأدوار الشريرة التي تتناسب مع ملامحه القاسية وبنيانه الجسدي القوي والضخم، فقد أدى أدوار الشر ورجل العصابات والمخبر في عدد كبير من الأعمال الفنية طوال الفترة من سنة 1950 وحتى سنة 1982، مثل فيلم: شنبو في المصيدة، وإحنا بتوع الأتوبيس، والسفيرة عزيزة، والزوج العازب، ولا وقت للحب، وسر طاقية الإخفاء، وحميدو، وسمارة، والمجانين في نعيم، وملك البترول، ورصيف نمرة 5، وسوق السلاح.

وبالعودة للمشهد فقد حكي كمال الشناوي والذي شارك في العمل عن كواليسه وقال: " المشهد تم تصويره بعد بروفات كتير وتحضير جيد وطبعا كلنا كان عندنا رهبة وإحساس بالمسئولية وإدراك أن إعادة مشهد زي ده هيكون صعب علي سعاد، وأنا فاكر اننا كلنا بعد المشهد انهارنا، وسعاد انهارت فاخذتها في حضني، وكانت منهارة من البكاء وجسمها كله بيتنفض، من كتر معايشة حالة القهر، وفاكر أني فضلت حاسس بالغضب والقرف طول اليوم، ويمكن في اليوم التاني كمان"

اما مخرج العمل علي بدرخان. فقال أنه عاد المشهد أكثر من مرة وتحملت سعاد العناء والشقاء رغم ان ملامحها كانت تكشف الما شديدًا وقهر حقيقي ، وعاد المشهد حتي بكيت وقتها قلت "ستوب" أطبع لتدخل سعاد في إنهيار كامل، مشيرا انه لم يخبر سعاد بميعاد تصوير المشهد إلا قبله مباشرًا.

فيلم الكرنك.. من أشهر الأفلام المصرية، حيث يعد من الأفلام السياسية، وقد أنتج في 1975 للمخرج علي بدرخان، وقصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار ممدوح الليثي، وبطولة كوكبة من النجوم في هذا الوقت بل هم نجوم إلى وقتنا هذا رغم رحيل بعضهم: مثل سعاد حسني، نور الشريف، كمال الشناوي، محمد صبحي وغيرهم.