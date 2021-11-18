شاهد.. الممثلة اللبنانية ريتا حرب تتعرض لحادث سير مروع في تركيا

تعرضت الممثلة اللبنانية ريتا حرب، لحادث سير مروع في تركيا، وذلك خلال توجهها إلى أحد مواقع التصوير.

وكان سائق السيارة التي تقل ريتا حرب، قد فقد السيطرة عليها على طريق شمالي مرمرة السريع، فارتطمت بقوة بالحواجز المعدنية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص كانوا داخل السيارة، هم السائق، وحرب ومدرب التمثيل الخاص بها ويدعى بوب مكرزل.

ونقلت الممثلة ريتا على إثر الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب إصابتها البليغة في وجهها وساقها.

وذكر موقع "أغاني أغاني" أن ريتا متواجدة في أحد مستشفيات تركيا ووضعها مستقر لكنها بحاجة لمراقبة صحية دقيقة خلال الفترة الحالية.