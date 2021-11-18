بريتني سبيرز: أمي تستحق السجن

إعتبرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز عبر "إنستغرام" أن أفراد عائلتها ومنهم والدتها "يجب أن يكونوا جميعاً في السجن"

وقالت إنهم يستحقون السجن بسبب "ما فعلوه" بها خلال مرحلة الوصاية التي كانت مفروضة عليها ورفعها القضاء مؤخرا، ونشرت مقطع فيديو هو الأول منذ قرار المحكمة شكرت فيه لمعجبيها دعمهم إياها في السنوات الأخيرة معتبرة أنهم أنقذوا حياتها.

ولم تكشف سبيرز في التسجيل الذي تبلغ مدته دقيقتين ونشرته مساء الثلاثاء عن أي مشروع قريب، موضحة أنها كانت تحت الوصاية لمدة 13 عاماً وأنها "سعيدة فحسب" بمعاودة حياتها الطبيعية.

وأضافت "أنا لست هنا لأكون ضحية، بل للدفاع عن الأشخاص الذين يعانون إعاقات حقيقية وأمراضاً حقيقية. أنا امرأة قوية، ويمكنني أن أتخيل ما فعله النظام بهؤلاء الأشخاص".

واستقطب التسجيل أكثر من 5 ملايين مُشاهَدة صباح الأربعاء, وأضافت "أنا لا أتحدث عن الأمور التي فعلوها بي والتي يجب أن يكونوا جميعاً في السجن بسببها ... وخاصة والدتي.."

مضيفة أنها أصبحت تشعر الآن بالامتنان لكل يوم تستمتع فيه بحُريتها بعدما استردت "مفاتيح سيارتها" وبطاقتها المصرفية ونقودها، وبعد أن أصبحت "قادرة على أن تعيش حياة مستقلة وتشعر بكيانها كامرأة".