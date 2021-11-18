طارق الشناوي يوجه رسالة لـ هاني شاكر..تعرف على التفاصيل

علق الناقد طارق الشناوي على قرارات نقابة الموسيقيين الأخيرة بوقف 19 مغنيا عن الغناء.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه على “فيسبوك”: “سيسقط في الأيام القادمة وكالعادة قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ليس مهمة أسماؤهم التي أصبحت تريند في السخرية منهم، الأمور لا تتم معالجتها على هذا النحو ولكن بخلق مناخ صحي لكي نقدم فنا موازيا قادر على عودة المؤشر إلى الغناء الرصين، طوال التاريخ وهذا النوع متواجد في الشارع.. عدوية يغني السح الدح أمبوه وأم كلثوم تغني الأطلال”.

وأضاف: “لا مصادرة على لون غنائي له مساحة في الشارع لا يمكن لأحد إنكارها، لم تكن المرة الأولى التي يمنعهم هاني من الغناء ثم يتراجع، لقد سبق لهاني شاكر غناء بنت الجيران في لقاء تليفزيوني مع وفاء الكيلاني وهي أكثر مرة حقق كثافة استماع، بينما في السنوات الأخيرة لم يردد له الشارع أغانيه الجديدة.. الحل الوحيد لكي يعاود التواصل مع الجمهور أن يغني هاني مهرجانات”.

كان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، كشف تفاصيل قرارات النقابة بقائمة الممنوعين من الغناء، وفي مقدمتهم حسن شاكوش وحمو بيكا.

وقال طارق مرتضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر شاشة “دي إم سي”، مساء أمس الأربعاء، إن النقابة أحدثت حالة استنفار ضد التردي في المجال.

وأضاف طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ضد ما يحدث ويجب التصدي لمثل هذه الظواهر من المجال الغنائي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة تعاني معاناة شديدة مع هؤلاء الأشخاص والذين يغنون بدون أي تصريح، لافتا إلى أن قائمة الممنوعين ليس بها أي عضو في نقابة المهن الموسيقية.

وأوضح طارق مرتضى، أن أي غناء لهم ستتم إحالتهم للقانون وفي موضوع تنزيل أغاني على السوشيال ميديا تم التواصل مع موقع "يوتيوب" لمنع هذا الأمر تماما.