عمرو دياب يحتفل بنجاح أغنية انت الحظ

نشر عمرو دياب صورة له مع فريق عمل اغنيه انت الحظ ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل انستجرام.
وظهر في الصورة برفقة عمرو دياب تامر حسين وعزيز الشافعي وعلق علي الصورة قائلا :" انت الحظ ".
من جهة أخرى، تصدرت أغنية "إنت الحظ" للنجم الكبير قوائم الأكثر استماعا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير "أنغامي".
وتصدرت "انت الحظ" قائمة الأكثر استماعا في مصر والوطن العربي . وكان عمرو دياب قد احتل المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا خلال الأسبوع الماضي على موقع Youtube حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع حسب تصنيف Youtube Charts.
وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد.
يذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.
ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال شهر ديسمبر القادم ، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه والذي طرح منه حتى الآن أغنيات ".
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