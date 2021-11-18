نشرت الفنانة منه فضالي مجموعة صور لها برفقة صناع عمر فيلم فارس ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام. وظهر في الصور الفنان احمد زاهر واحمد صفوت وعلق علي الصور قائله :" قريبا فيلم فارس مبروك لكل لكل نجوم العمل واصدقائي ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالي تحتفل بانتهاء تصوير فيلم فارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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