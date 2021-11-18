ننشر تفاصيل تكريم نوال الزغبي في مصر بمهرجان ستار العرب

حالة من النشاط الفني تعيشها المطربة نوال الزغبي ، فبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة "عكس الطبيعة" من تأليف أحمد حسن راؤول ، وألحان أحمد زعيم ، وتوزيع شريف قاسم ، تصل اليوم نوال إلى القاهرة استعداداً للتكريم في مهرجان ستار العرب ، عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها ، والنجاحات التي تحققها ، ليضاف إلى سجل التكريمات التي حصلت عليها .

نوال الزغبي كشفت لنا عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة شعورها بالامتنان لإدارة مهرجان ستار العرب ، وتقدم الشكر لجمهورها الكبير في الوطن العربي ، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنياتها الجديدة ، كاشفة عن سعادتها بآراء الجمهور وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها بعد طرح الأغنية التي قدمتها بفكر موسيقي متطور ، ورؤية فنية جديدة .