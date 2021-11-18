نجيب ساويرس ينتقد منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على قرار لجنة المهن الموسيقية بمنع عدد من مطربي الأغاني الشعبية من الغناء.
ونشر نجيب ساويرس صورة من كشف أسماء الممنوعين من ممارسة المهنة وعلق قائلا: "ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. # بنحب الغناء الشعبى.. قرار معيب!".
وكان الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والإعلامى أحمد موسى، دخلا فى وصلة ضحك على الهواء، وذلك أثناء الحديث عن أغاني المهرجانات، والقرار الأخير عن منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء، وكم شخص نجح فى الاختبارات.
وكشف أنه لن يسمح بغناء أى كلمات للحفاظ على الأجيال المقبلة، موضحًا: “بنزعج لما ألاقي الأطفال في الحضانة بيغنوا عبر الفيديوهات أشرب خمور وحشيش”.
ولفت إلى أنه تم إصدار كشف بأسماء مجموعة من الأشخاص، بمنعهم من العمل، مؤكدًا أن قرار يضم 19 مطرب مهرجانات.
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