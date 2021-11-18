أحمد سعد يطرح أغنية ”منستنغناش”

أعلن الفنان أحمد سعد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن صدور أغنيته “منستغناش”.

ونشر أحمد سعد مقطع من الأغنية، وعلق قائلاً:" ملاك ده كلام يبان للناس، حقيقَتك باينه ف عيونى، اكمل ليه بأى اسااس، فى غيرك ناس يحبونى، كلام فى كلام طلع اوهام، و خابت بعدها ظنون #منستغناش شوفوها كاملة علي يوتيوب".

"منستغناش" غناء أحمد سعد ومن كلمات أمير عشماوي وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وأثار الفنان أحمد سعد الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بسبب خلافه مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، ومن ثم زواجه من علياء بسيوني.

ويثير أحمد سعد خلال الساعات الماضية الجدل مرة أخرى لكن هذه المرة بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء قبيل مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية.

امتنع الفنان أحمد سعد عن دفع غرامة مالية قررتها نقابة المهن الموسيقية عليه منذ فترة، فقررت النقابة، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف أحمد سعد عن الغناء ولكن تم بعد ذلك حال الأزمة ودفع أحمد سعد للنقابة مستحقاتها مما قررت النقابة رفع الإيقاف عنه.