الأمير تشارلز يصل القاهره اليوم برفقة زوجته

وصل الأمير تشارلز أمير ويلز، اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة رفقة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول وكان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

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