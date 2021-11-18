تحدى الفنان حسن أبو الروس قرارت نقابة المهن الموسيقية التي منعته من الغناء، وظهر أمس، الأربعاء، في أحد أماكن السهر الشهيرة وهو يغني "مليونير" وأغنية "فلتت مني" على فلاشة، وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية، وغرمت على اثره الفنان أحمد سعد لعدم التزامه بالقرارات.
وأوضح الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان حسن أبو الروس قام بالغناء فى الجونة دون الحصول على تصريح، ولم يدفع مصاريف للنقابة، ولذلك سيمثل للتحقيق أمام النقابة الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن أى فنان يغنى يجب أن يخطر النقابة، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام واختيار الأغاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن أبو الروس يتحدى قرارات نقابة الموسيقيين التي منعته من الغناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.