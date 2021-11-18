حسن أبو الروس يتحدى قرارات نقابة الموسيقيين التي منعته من الغناء

تحدى الفنان حسن أبو الروس قرارت نقابة المهن الموسيقية التي منعته من الغناء، وظهر أمس، الأربعاء، في أحد أماكن السهر الشهيرة وهو يغني "مليونير" وأغنية "فلتت مني" على فلاشة، وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية، وغرمت على اثره الفنان أحمد سعد لعدم التزامه بالقرارات.

وأوضح الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان حسن أبو الروس قام بالغناء فى الجونة دون الحصول على تصريح، ولم يدفع مصاريف للنقابة، ولذلك سيمثل للتحقيق أمام النقابة الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن أى فنان يغنى يجب أن يخطر النقابة، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام واختيار الأغاني.