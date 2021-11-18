الرياض - محمد الاطلسي - ولد الممثل حسين فهمي والملقب بعاشق الستات في القاهرة بتاريخ عام 1940، وهو أحد أبناء عائلة ارستقراطية حيث أن جده "محمد باشا فهمي" وكان ناظر الخاصة وعضوا في مجلس الشيوخ في عهد السلطان حسين كامل، بينما درس والده محمود باشا فهمي العلوم السياسية في جامعات باريس، وتولى منصب سكرتير مجلس الشيوخ حتى قامت ثورة 23 يولي وحسين فهمي هو الشقيق الاكبر للممثل المعروف مصطفى فهمي.

تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، ودرس الإخراج بالولايـات المتــحدة الأمـريكية في معهد باسـادينا، وعمل في السينما كمساعد إخراج لعدد من الأسماء الكبيرة، كان أبرزهم المخرج يوسف شاهين، ولا يعرف الجمهور أن حسين فهمي عمل مساعداً ليوسف شاهين في فيلم "الاختيار" من بطولة الفنانة سعاد حسني .

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

تعرضت للسجن وزوجها حلق لها كل شعرها .. حكاية الفيلم الجنسي الذي كاد يقضي على معالي زايد بمشاهده الساخنة

وصية رسول الله .. العلم الحديث يكتشف معجزات جديدة وخارقة في الحبّة السوداء لمعالجة الكثير من الأمراض بما فيه البشرة والشيب؟

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه!

فنان شهير جدا تزوج 7 مرات واتهم عبدالحليم حافظ بالغيرة منه ولقب بعاشق النساء .. لن تصدق من يكون ؟

أبرزهن شريهان وإيمان الطوخي .. فنانات أجبرتهن فضائح السياسيين على الاعتزال - لن تصدق الأسماء ؟

معجزة من الله .. الضغط على هذه النقطة الوحيدة فى جسم الأنسان وضع الله سره فيها تشفى اكثر من 100 مرض عضوى .. شاهد بالفيديو اين تقع

رحمة من الله .. كوب واحد من هذا المشروب يغنيك عن الأنسولين يخفض السكر في الدم فورا

ام فتشت هاتف ابنتها بغيابها فوقعت مغشيا عليها من هول الصدمة | لن تصدق مارأت عيناها؟

ظهور هذه العلامات عليك تدل على اصابتك بالعين والحسد .. هذا ما يتوجب عليك فعله فوراً لتحمي نفسك من هذا الشر؟

مفاجأة غير متوقعة .. أشهر ممثل هندي تقدم للزواج من فيفي عبده والغريب في ردها .. من تتوقع ان يكون؟

يرجع الشايب شاب .. معجزة لبان الدكر لإزالة ترهلات الجلد و شد تجاعيد البشرة وفوائد اخرى مذهلة ( طريقة التحضير )

هذه المراهقة الحسناء نست هاتفها في المنزل .. وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة الغير متوقعة ( لن تصدق شاهدته على الكاميرا )

سر ربما تعرفه لأول مرة : ماذا تعني كلمة «الشحرورة» التي لُقبت بها الفنانة صباح.. والمفاجأة في اسمها الحقيقي؟

هذا ما يحدث لك عند وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح والخل | نتائجه جبارة يعالج الكثير من الامراض بعضها لا تتوقعها

مكون مذكور في القرآن .. هذا المشروب المذهل ينظيف القولون في أيام سيختفي منك الإمساك ومشاكل الأمعاء للأبد

مالا تعرفه عن زوجة عادل إمام .. فلاحة مصرية عارضت أهلها للزواج منه والمفاجأة في مؤهلها الدراسي ؟ | شاهد صور نادرة تجمعهما

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

كيفية استخدام مسامير القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى بشكل غير متوقع حير الأطباء .. اليك الطريقة السحرية

بشرى سارة لمرضى السكري .. طعام مهمل يخفض نسبة السكر في الدم ويحفز هرمون الأنسولين بشكل مذهل .. جربه وقل وداعا للأدوية

القرنفل و الليمون : أسرار الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. أسرار وطرق استخدامه ؟

▪ فاكهة خطيرة ترفع السكر في الدم فوراً وتدمر هرمون الأنسولين .. ابتعد عنها فورا

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

ومن أبرز التصريحات التلفزيونية، المثيرة التي أطلقها حسين فهمي، اتهامه العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بـ"الغيرة" منه، لاهتمام الفتيات في ذلك الوقت به، موضحا أن "العندليب" كان يقف وراء حملة منظمة للهجوم عليه بالصحف في بداية حياته الفنية.

وأضاف أن الفتيات في مصر أحببنه وكن يضعن صورته أسفل مخداتهن ما جعل العندليب الأسمر يحاربه بشدة، متابعًا: "كان فيه هجوم منظم لأن فيلم نار الشوق نزل في سينما ديانا، وفيلم دلال المصرية بيتعرض في سينما ميامي، في نفس الوقت وحصل هجوم في الجرايد، وكنت بروح السينما ألقيها مليانة والجمهور فرحان لكن افتح الجرنال ألاقي نفسي بتشتم ومابقتش فاهم ليه".

تزوج حسين فهمي من السيدة نائلة محمود وقد تعرف عليها خلال دراسته الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات، وأنجب منها نيرة ومحمود.

أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر في حياة حسين فهمي كانت من الفنانة ميرفت أمين، واستمرت 14عامًا، كانت بدايتها خلال مشاركتهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، وكان وقتها حسين فهمي متزوجا وله طفلان.

وحاول الاثنان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974، أثناء تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل"، واختلفت حياة حسين فهمي بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية، واكتملت سعادتهما بعد إنجاب ابنتهما "منة الله"، كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها.

ورغم تعاونهما الفني في العديد من الأعمال خلال فترة زواجهما، فقد كان حسين فهمي يتهم زوجته ميرفت أمين بالانشغال عنه، وحاولت ميرفت بدورها تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما "آسفة أرفض هذا الطلاق".

أما الزيجة الثالثة له كانت من خارج الوسط الفني، من سيدة تدعى "نينا"، وهي ابنة سفير سابق، ولكن لم يدم الزواج بينهما، فسريعًا ما حدث الانفصال.

وفي عام 2007، وتحديدًا خلال أحداث مهرجان القاهرة السينمائي، المهرجان الذي ترأسه لمدة 4 أعوام، أعلن الفنان حسين فهمي عن زواجه بسيدة من خارج الوسط الفني، هالة فتحي، وهي خبيرة كمبيوتر شهيرة. ولم ينجب الفنان حسين فهمي أي أبناء من زواجه الرابع.

وعاد الفنان حسين فهمي ليتزوج من داخل الوسط الفني للمرة الثانية، من النجمة لقاء سويدان، بعد أن تم التعارف بينهما خلال مسرحية "أهلا يا بكوات"، ثُم التقيا مرة أخرى في مسرحية "زكي في الوزارة"، ومنها بدأت قصة الحب وبعد انتهاء المسرحية، أعلن حسين فهمي زواجه رسميًا من لقاء، وأُقيم حفل الزفاف على متن الباخرة التى يمتلكها.