الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة القديرة والمرأة الجذابة معالي زايد هي إحدى أكثر الفنانات موهبة وجاذبية على الإطلاق، بإطلالاتها اللطيفة التي عهدها الجمهور وموهبتها التي اقترنت دائمًا بالأداء السهل وغير المعقد.

لكن مشوارها الفني قد احتوى فيلمًا أنهاها وكاد يقضي على حياتها ويسحق نفسيتها في فترة التسعينيات، تسبب في أزمة عملاقة مع زوجها إلى درجة أنه حلق شعرها عنوة، وجعل منها شخصًا مرفوضًا في المجتمع إلى درجة أنها واجهت حكمًا بالحبس. إليك التفاصيل.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

تعرضت للسجن وزوجها حلق لها كل شعرها .. حكاية الفيلم الجنسي الذي كاد يقضي على معالي زايد بمشاهده الساخنة

وصية رسول الله .. العلم الحديث يكتشف معجزات جديدة وخارقة في الحبّة السوداء لمعالجة الكثير من الأمراض بما فيه البشرة والشيب؟

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه!

فنان شهير جدا تزوج 7 مرات واتهم عبدالحليم حافظ بالغيرة منه ولقب بعاشق النساء .. لن تصدق من يكون ؟

أبرزهن شريهان وإيمان الطوخي .. فنانات أجبرتهن فضائح السياسيين على الاعتزال - لن تصدق الأسماء ؟

معجزة من الله .. الضغط على هذه النقطة الوحيدة فى جسم الأنسان وضع الله سره فيها تشفى اكثر من 100 مرض عضوى .. شاهد بالفيديو اين تقع

رحمة من الله .. كوب واحد من هذا المشروب يغنيك عن الأنسولين يخفض السكر في الدم فورا

ام فتشت هاتف ابنتها بغيابها فوقعت مغشيا عليها من هول الصدمة | لن تصدق مارأت عيناها؟

ظهور هذه العلامات عليك تدل على اصابتك بالعين والحسد .. هذا ما يتوجب عليك فعله فوراً لتحمي نفسك من هذا الشر؟

مفاجأة غير متوقعة .. أشهر ممثل هندي تقدم للزواج من فيفي عبده والغريب في ردها .. من تتوقع ان يكون؟

يرجع الشايب شاب .. معجزة لبان الدكر لإزالة ترهلات الجلد و شد تجاعيد البشرة وفوائد اخرى مذهلة ( طريقة التحضير )

هذه المراهقة الحسناء نست هاتفها في المنزل .. وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة الغير متوقعة ( لن تصدق شاهدته على الكاميرا )

سر ربما تعرفه لأول مرة : ماذا تعني كلمة «الشحرورة» التي لُقبت بها الفنانة صباح.. والمفاجأة في اسمها الحقيقي؟

هذا ما يحدث لك عند وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح والخل | نتائجه جبارة يعالج الكثير من الامراض بعضها لا تتوقعها

مكون مذكور في القرآن .. هذا المشروب المذهل ينظيف القولون في أيام سيختفي منك الإمساك ومشاكل الأمعاء للأبد

مالا تعرفه عن زوجة عادل إمام .. فلاحة مصرية عارضت أهلها للزواج منه والمفاجأة في مؤهلها الدراسي ؟ | شاهد صور نادرة تجمعهما

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

كيفية استخدام مسامير القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى بشكل غير متوقع حير الأطباء .. اليك الطريقة السحرية

بشرى سارة لمرضى السكري .. طعام مهمل يخفض نسبة السكر في الدم ويحفز هرمون الأنسولين بشكل مذهل .. جربه وقل وداعا للأدوية

القرنفل و الليمون : أسرار الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. أسرار وطرق استخدامه ؟

▪ فاكهة خطيرة ترفع السكر في الدم فوراً وتدمر هرمون الأنسولين .. ابتعد عنها فورا

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

الفنانة "معالي زايد":

هي معالي صاغ عبد الله المنياوي، الشهيرة باسم معالي زايد. عمل والدها صاغ في الجيش، أي رائد، فسجل اسمها باسم معالي صاغ عبد الله. ولدت في نوفمبر عام 1953 وتخرجت في كلية الفنون الجميلة، وكانت نشأتها داخل عائلة فنية مليئة بالمواهب.

أول مشاركاتها الفنية كان فيلمًا بعنوان وضاع العمر يا ولدي، من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وإخراج القدير رأفت الميهي. توالت بعدها الأدوار الناجحة للفنانة معالي زايد، ومن أهمها فيلم الشقة من حق الزوجة وفيلم البيضة والحجر.

زواجها:

تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين: الأولى كانت من مهندس ولم تستمر الزيجة سوى ثلاث سنوات فقط، أما الزيجة الثانية والأكثر جدلًا فقد كانت من طبيب تعرفت عليه أثناء الخضوع لأحد العمليات الجراحية.

الفيلم الذي هدد حياة "معالي زايد":

بالرغم من تقديم معالي زايد للكثير من المشاهد الجريئة والساخنة خلال مشوارها الفني، فإن فيلم أبو الدهب كان الأكثر إثارة للمتاعب في حياتها. الفيلم كان من بطولتها مع ممدوح وافي وممدوح عبد العليم.

أزمة زوجها مع فيلم "أبو الدهب"

بدأت الأزمة الأولى عندما دخل زوج معالي زايد الطبيب إلى موقع التصوير أثناء تصوير الفيلم ليجد معالي زايد في أحضان ممدوح وافي مما دفعه إلى مشاجرة عنيفة معها عندما عادا إلى البيت، وقد أدت تلك المشاجرة إلى قيام الزوج بحلق شعر معالي زايد عنوة مما منعها من استكمال التصوير، ويقال أن ذلك قد أجل تصوير الفيلم لستة أشهر حتى نما شعرها مرة أخرى، وعندما تأخر نمو الشعر استعانت الفنانة بباروكة شعر مستعار.

توالي أزمات فيلم "أبو الدهب" التي وصلت إلى السجن

في عام 1996، قدمت مجموعة من البلاغات الرسمية ضد معالي زايد وممدوح وافي، فقد تجاوز مفتش الرقابة -بخطأ إداري- رئيس هيئة الرقابة علي أبو شادي وتقدم بالبلاغات للنيابة العامة، وكنوع من أنواع البلاغات الكيدية، وضع عنوانين بشكل خاطئ لكلا الفنانين مما منع إخطار القضية من الوصول إليهما، فحكم على معالي زايد وممدوح وافي غيابيًا بالسجن لمدة عام مع الغرامة.

تنصل منها كل من المنتج والمخرج، مما صدمها في الجميع، واستمرت محاطة بتلك الفضيحة حتى عام 1997 عندما قضت المحكمة ببراءتها وغرمت المنتج 5000 جنيه و3 أشهر سجن مع إيقاف التنفيذ، لكن معالي زايد لم تتجاوز الأزمة بسهولة، حيث تبرأت منها شقيقتها وتبرأ منها زوجها بسببها.