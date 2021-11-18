أحمد زكي .. من البيه البواب لـ«الإمبراطور»استطاع الفنان الراحل أحمد زكي، أن يتفوق على نفسه ويحقق نجاحًا كبيرًا طوال مسيرته الفنية، كما تمكن من أن يحجز لنفسه مقعدًا خاصًا داخل قلوب محبيه، عن طريق شخصياته المتنوعة والمختلفة التي قدمها للجمهور، والتي ما زالت عالقة معهم حتى الآن، فمن «البواب»، لـ «رئيس الجمهورية»، ومن «مدمن المخدرات»، لـ«رجل الشرطة».

وفي ذكرى ميلاده، استعرضت صحيفة الوطن المصرية أبرز وأهم الشخصيات التي قدمها الراحل طوال مشواره الفني.

فيلم «البيه البواب»

قدم الفنان أحمد زكي، شخصية «عبد السميع»، من خلال فيلم «البيه البواب»، حيث استطاع زكي، من خلال هذا الدور، أن يستعرض البواب البسيط، الذي بهرته أجواء المدينة، ووقع في العديد من المشكلات بعدها، ولكن في النهاية، يدرك أنه فقد الكثير من الأشياء.

جسد أحمد زكي، شخصية «عبده»، في فيلم «الراقصة والطبال»، وهو الشاب الطموح الذي يسعى وراء إثبات نفسه، وفنه الذي يؤمن به، وسط شكوك كثيرة من المجتمع.

واستطاع عن طريق فيلم «العبور»، من خلال دور «منتصر عبد الغفور»، أن شخصية الشاب الصعيدي، الذي وجد نفسه محاصرًا بين ثلاثة مجرمين، يحاولون إيقاعه في الفخ وسجنه، ولكنه يهرب منهم دائمًا.

تمكن أحمد زكي، من تجسيد شخصية ضابط الشرطة المثالي، في فيلم «أرض الخوف»، الذي يكافح المخدرات، ويتم توكيله بمهمة من أجل الوطن، والذي يوافق عليها على الفور.

وعلى النقيض، فجسد أحمد زكي، شخصية تاجر المخدرات، من خلال فيلم «الإمبراطور»، حيث لازمه هذا اللقب طوال مسيرته الفنية، بعد عرض هذا العمل السينمائي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.

أدوار الأب في حياة أحمد زكي

عرض أحمد زكي، دور الأب على شاشة السينما بطرق مختلفة، فجسد شخصية الأب المكافح الذي يسعى لإرضاء ابنته، كما يهاجر بلدته ويبحث عن مكانًا آخر من أجل أن تكون ابنته قريبة من الكلية، وذلك من خلال فيلم «أضحك الصورة تطلع حلوة»، ولكنه جسد في «معالي الوزير»، دور الأب الثري، الذي فشل في أن يكون مثالي في حياة أبنائه، وبين المكافح والثري، جسد أيضاً شخصية الأب المحامي الفاسد، في فيلم «ضد الحكومة».

