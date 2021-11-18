المحكمة ترفض طلب محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه للطيار الراحل

ابو ظبي - احمد الجزار - رفضت محكمة النقض طلب النجم محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع ستة ملايين جنيها للطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
كما أحالت محكمة النقض الدعوى لجلسة ١٥ ديسمبر للنظر في غرفه المشورة.
ذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلا صورة الطيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
وكان مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه.
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