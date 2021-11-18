نجيب ساويرس منتقدًا قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات: الجمهور هو اللي يقول مش النقيب

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء، بنحب الغناء الشعبي.. قرار معيب”.

وتابع في تغريدة أخرى: “اول مرة اشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب”.

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا، أمس، بإيقاف 19 مغني مهرجانات من الغناء، وهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفي زكريا الشهير بمسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم الشهير بـ”فيلو” وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالى ومجدى شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا.

كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقاف الفنان حسن أبو الروس.

جاء قرار النقابة بسبب عدم امتثال حسن أبو الروس لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة.

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدرته النقابة: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـ حسن أبو الروس، عن العمل اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

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