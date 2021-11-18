الكويتية مي العيدان لطليقة مصطفى فهمي: “غلطتك بالأساس والراجل ما يبغيك” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، أثناء كشف الستار عن رأيها في أزمتهما.

وقالت الإعلامية في برنامجها «كشف حساب»: «هو مش عايزك واللي مش عايزني مش عايزاه.. أنا بقول للجمهور ما تقفوش في صف واحد منهم في النهاية دي حياة زوجية وكل واحد هيطلع هيقول أنه المظلوم لكن أنا شايفة أنها بتستغل الجمهور للشو والمنظرة».

وأضافت: «غلطتك بالأساس ليش تتزوجي رجل بهذا العمر وعنده عدة زواجات وكل واحدة تطلع تتكلم عنه».

وتابعت: «النهايات أخلاق.. والراجل ما يبغيك ولو يبغيك ما طلقك! ليكي حقوق تأخديها بالطرق القانونية لو هو رفض يعطيكي إياهم.. أتمنى المتابعين ما ينجرفون ورا الأزمة».

مصطفى فهمي يكشف ملابسات الانفصال

أصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانا كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى.

وكشف مصطفى فهمي في بيانه أن فاتن موسى اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ “بلطجية”، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة، مشددا أنه لن يتنازل عن حقه.

وأكد فهمي أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وردا على ادعاءها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: “تدعي أني أخذت ملابسها وأحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق”.

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه.

وأضاف فهمي في بيانه: “لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى “الروشة” قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 مليون جنيه”.

وتابع: “تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفاده من مكانتي الفنية”.

وأشار إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: “صنت لها كرامتها وماء جهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونيه بانذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أومعنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها”

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.

فاتن موسى تكشف عن اعترافات مصطفى فهمي أمام النيابة

يذكر أن فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي، أطلقت بيانا جديدا ردًا على اعترفات الفنان أمام النيابة بطلاقها رجعيًا وأخذ بعض متعلقاتها من شقة الزوجية، وفقًا لكلماتها.

وقالت عبر «انستجرام»: «بيان لمحامية الإعلامية فاتن موسى (إيناس فوزي)، الفنان مصطفى فهمي يقر أمام النيابة العامة أول أمس بأنه قام بتنزيل وحيازة 18 حقيبة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية للإعلامية مدام فاتن موسى من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل- الدقي».

وتابعت: «حيث قام باستغلال عدم وجودها في مصر حتى يقوم بتطليقها طلاقاً غيابياً رجعياً؛ الأمر الذي يكون ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها واللاب توب الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة الاثنين أول أمس».

واستكمل: «ما يؤكد وجود تعارض بأقواله سواء في أي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإلكترونية، والمحضر الذي فُتح يوم ١٠ نوفمبر في دائرة قسم الدقي».

ولفتت إلى أن الفنان مصطفى فهمي تراجع واعترف أمام نيابة الدقي، أول أمس الاثنين، بأنه قام بتنزيل وحيازة 18 حقيبة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية لطليقته من شقة الزوجية بشارع النيل- الدقي، ولفتت إلى أنه قال: «نعم طلّقتها طلاقاً رجعياً وأخذت اللاب توب و18 حقيبة لمطلقتي من شقة الزوجية».

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