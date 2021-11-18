أسرار لا تعرفها عن قطة السينما ليلى علوي .. احبت رشدي أباظة بجنون وتزوجت ابن عم رأفت الهجان بمهر خيالي يفوق التوقعات؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة المصرية ليلى علوي من نجمات الشاشة المصرية الأوائل اللواتي تركن ويتركن بصمة مميزة في جميع أعمالهن الفنية، كما تعد من العلامات الثابتة في الدراما الرمضانية بعدما قدمت عددا من المسلسلات الناجحة في رمضان مثل "العائلة" و"التوأم" و"حديث الصباح والمساء" و"بنت من شبرا" و"حكايات وبنعشها" و"نابليون والمحروسة" و"فرح ليلى".

إسمها بالكامل ليلى احمد علي علوي، ولدت يوم 4 يناير عام 1962م في القاهرة لأب مصري وأم يونانية، حصلت على ‏بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، متزوجة من رجل الأعمال منصور الجمال ولديها ابن بالتبني يُدعى خالد.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

مشروب متوفر بكل منزل يمتص السكر في الدم ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير )

صدمة العمر .. ام تكتشف الكارثة بعدما وضعت كاميرا المراقبة بغرفة ابنتها الصغيرة اثناء النوم .. | صور

مفاجأة .. الطفلة الصغيرة نجمة طيور الجنة «جنى مقداد» أصبحت عروس تخطف الأنظار وشكلها تغير تماماً (شاهد الصور )

فاكهة خطيرة ترفع السكر في الدم فوراً وتدمر هرمون الأنسولين .. ابتعد عنها فورا

تعرضت للسجن وزوجها حلق لها كل شعرها .. حكاية الفيلم الجنسي الذي كاد يقضي على معالي زايد بمشاهده الساخنة

وصية رسول الله .. العلم الحديث يكتشف معجزات جديدة وخارقة في الحبّة السوداء لمعالجة الكثير من الأمراض بما فيه البشرة والشيب؟

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه!

فنان شهير جدا تزوج 7 مرات واتهم عبدالحليم حافظ بالغيرة منه ولقب بعاشق النساء .. لن تصدق من يكون ؟

أبرزهن شريهان وإيمان الطوخي .. فنانات أجبرتهن فضائح السياسيين على الاعتزال - لن تصدق الأسماء ؟

معجزة من الله .. الضغط على هذه النقطة الوحيدة فى جسم الأنسان وضع الله سره فيها تشفى اكثر من 100 مرض عضوى .. شاهد بالفيديو اين تقع

رحمة من الله .. كوب واحد من هذا المشروب يغنيك عن الأنسولين يخفض السكر في الدم فورا

ام فتشت هاتف ابنتها بغيابها فوقعت مغشيا عليها من هول الصدمة | لن تصدق مارأت عيناها؟

يرجع الشايب شاب .. معجزة لبان الدكر لإزالة ترهلات الجلد و شد تجاعيد البشرة وفوائد اخرى مذهلة ( طريقة التحضير )

هذه المراهقة الحسناء نست هاتفها في المنزل .. وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة الغير متوقعة ( لن تصدق شاهدته على الكاميرا )

سر ربما تعرفه لأول مرة : ماذا تعني كلمة «الشحرورة» التي لُقبت بها الفنانة صباح.. والمفاجأة في اسمها الحقيقي؟

هذا ما يحدث لك عند وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح والخل | نتائجه جبارة يعالج الكثير من الامراض بعضها لا تتوقعها

مكون مذكور في القرآن .. هذا المشروب المذهل ينظيف القولون في أيام سيختفي منك الإمساك ومشاكل الأمعاء للأبد

مالا تعرفه عن زوجة عادل إمام .. فلاحة مصرية عارضت أهلها للزواج منه والمفاجأة في مؤهلها الدراسي ؟ | شاهد صور نادرة تجمعهما

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

كيفية استخدام مسامير القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى بشكل غير متوقع حير الأطباء .. اليك الطريقة السحرية

بشرى سارة لمرضى السكري .. طعام مهمل يخفض نسبة السكر في الدم ويحفز هرمون الأنسولين بشكل مذهل .. جربه وقل وداعا للأدوية

القرنفل و الليمون : أسرار الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. أسرار وطرق استخدامه ؟

▪ مشروب متوفر بكل منزل يمتص السكر في الدم ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير )

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وتقول الفنانة الجميلة أن حياتها إكتملت بوجود خالد ابنها، والذي تبنته بعد وفاة أحد أقاربها منذ سنوات، فرغم عشقها للأطفال إلا أن الله لم يشأ أن تنجب. وتصف شعورها بالأمومة قائلة: "هو ابني الذي أعتبر وجوده في حياتي نعمة من الله والتي سأظل أشكره عليها طيلة حياتي، الأمومة ليست مجرد حمل وإنجاب بل إحساس تعجز عنه الكلمات".

جريدة الجريدة الكويتية | ليلى علوي: لم أتردد في تقديم دور أم لشابين في «ماما حامل» مشوارها نحو عالم النجومية

إنطلقت ليلى علوي في مشوارها الفني وهي لا تزال في السابعة من عمرها من خلال برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون منها برنامج "ابله فضيلة" و"عصافير الجنة" و"فتافيت السكر"، ثم قدمها بعد ذلك الفنان نور الشريف للعمل في المسرح، كما اختارها المخرج أحمد ثروت للعمل السينمائي من خلال فيلم "من أجل الحياة"، أما إنطلاقتها الفعلية نحو سماء النجومية فكانت في فيلم ‏‏"البؤساء" مع الفنان فريد شوقي عام 1977 لتتوالى عليها العروض في وقت لاحق بأعمال متنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما.

ليلى والدنجوان

انطلقت شائعة في بداية حياتها الفنية حول ارتباط ليلى علوي مع الراحل رشدي أباظة الذي تجاوز في ذلك الوقت الخمسين عاماً بينما كانت هي في سن المراهقة وقد سأل عدد من الصحفيون ليلى عن حقيقة هذه الشائعة في أكثر من لقاء صحفي، لتكشف مفاجأة من العيال الثقيل، حيث حكت عن تلك الواقعة فقال بالنص:

“كنت السبب في هذه الشائعـة فكل الفتيات والممثلات في هذا العصر كن مبهورات بالنجم الدنجوان ، وكنت أنا أيضا مبهورة به، ولم أصدق نفسي حينما رشحني للعمل معه في فيلم (أنا والحياة) بعد مشاهدته لي في (البؤساء) وكان يعطف ويحنو عليّ ويعاملني كما يعامل ابنته إلا أنني كنت مع زميلاتي كثيرة الحديث عنه فتسرب الخبر لبعض الصحف، ولا أخفي عليكم هذه الشائعة أفادتني جداً في بداية المشوار، حيث تضاعف الإقبال عليّ وأذكر أنني شاركت في بطولة 20 فيلماً تقريباً في أقل من عامين”.

أشهر أعمالها الفنية: قدمت ليلى علوي نحو خمسين فيلما بينها: "ليلة البيبي دول" و"حب البنات" و"بحب السيما" و"ست الستات" و"المصير" و"حلق حوش" و"إشارة مرور" و"يا دنيا يا غرامي" و"إنذار بالطاعة" و"المغتصبون" و"جحيم تحت الماء" و"الأنثى" و"الحرافيش" و"إعدام ميت" و"زوج تحت الطلب" و"مطلوب حيا أو ميتا".

كما قدمت عشرات الأعمال التلفزيونية منها: "نور الصباح" و"التوأم" و"بنت من شبرا" و"تعالى نحلم ببكرة" و"حديث الصباح والمساء" و"حكايات وبنعشها" و"العائلة"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها "عش المجانين" و"سيدتي الجميلة" و” بكالوريوس في حكم الشعوب” و"البرنسيسة" و"8 ستات" و"الجميلة والوحشين". ومن أشهر القابها التي ارتبطت بها خلال مشوارها الفني: قطة السينما والتفاحة وست الستات.

زواجها تزوجت ليلي من رجل الأعمال منصور الجمال عام 2007؛ عم خديجة الجمال زوجة جمال ابن الرئيس الأسبق مبارك؛ وابن عم الجاسوس المصري الشهير رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان؛ ولكنها انفصلت عنه في عام 2015.

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذي قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة.

لم تنجب ليلي ولكنها تبنت ابن وأسمته: خالد علوي. كان ابن واحدة من أقاربها؛ وكان والده متوفيا؛ وقد أوصتها أمه عليه قبل موتها.

ستايلها وجمالها: تشتهر الفنانة المصرية بجمالها الآسر وأنوثتها الطاغية وما تزال تحافظ على جاذبيتها رغم تجاوزها الخمسين عاماً حيث تقول ان الاهتمام ببشرتها والحفاظ على جمالها يتطلب منها بعض الجهد، فتحاول بعد الانتهاء من شهور التصوير أن تبعد مساحيق التجميل والكيماويات عن بشرتها، وتضع ماسكات لتحافظ على نضارتها.

كما تشتهر الفنانة المصرية بتغيير لوكها بإستمرار وخصوصا ألوان شعرها، وتجتهد لخفض وزنها حيث أعلنت مؤخراً أنها تتبع حمية غذائية منذ أشهر وتعتمد في طعامها على الخضروات والفاكهة بشكل أساسي، وتهوى رياضة السباحة.

من الجوائز التي نالتها: - أفضل ممثلة تليفزيونية من المركز الكاثوليكي في دورته الحادية والستين عن دورها في مسلسل "نابليون و المحروسة" 2013.

- جائزة أفضل ممثلة في مهرجان مونتريال 1995.

- جائزة أفضل تمثيل "ليلى علوي"عن فيلم "يادنيا ياغرامي" في المهرجان القومي الثاني للسينما المصرية.

- جائزة أحسن ممثلة عن "التوأم" من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون 2007.

المصدر: هي