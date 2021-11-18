تشخيص خاطىء ووفاة مفاجئة بعد 6 ساعات من زيارة الطبيب.. تفاصيل وفاة الإعلامية شيرين دويك

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر اسم الإعلامية شيرين دويك محركات البحث اليوم بعد وفاتها أمس بشكل مفاجئ أثناء نومها بعد 6 ساعات فقط من زيارتها للطبيب.

وقد رحلت الإعلامية بسبب تشخيص خاطئ في حالتها بعد أن تم تشخيص حالتها باَلم في القولون رغم أنها رحلت بسبب جلطة في الشريان التاجي.

وأعلنت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، أنه تم تشخيص شيرين دويك طبياً بالخطأ التهاب في القولون، وماتت بعد 6 ساعات فقط من وصولها منزلها أثناء نومها عن عمر يناهز 46 عاماً.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مفاجئة حول تشخيص حالة شيرين دويك، حيث أعاد نشر منشور للإعلامية ميرفت المليجي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” وصفت خلاله الأعراض التي شعرت بها شيرين دويك، وهي ألم في المعدة تم تشخيصه بأنه القولون، الأمر الذي عرضها للموت المفاجئ أثناء النوم.

وكتب جمال شعبان: “السيناريو الخادع لجلطة الشريان التاجي الخلفي، ألم في المعدة، ثم تشخيص إنه قولون، ثم موت مفاجيء، أثناء النوم».

وتابع: “الدرس المستفاد لازم رسم القلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلي البطن منطقة المعدة، رحم الله الفقيدة”

تُعد شيرين دويك واحدة من الوجوه الإعلامية المألوفة لدى مشاهدي التلفزيون المصري، بسبب تنوع ظهورها بين القنوات وكذلك برامجها التي حققت نجاحًا كبيرًا.

عملت شيرين دويك في بداياتها بقنوات ART التي حازت على شعبية عربية جارفة منذ انطلاقها، وتمكنت من خلالها إلى الانتقال للتلفزيون المصري لتبدأ معه عصرًا جديدًا، وقدمت عددا من البرامج منها “نص ساعة صحافة” و”ألبوم الذكريات”، كما شاركت فى تقديم مجموعة من حفلات ليالى التلفزيون.

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