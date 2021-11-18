الرياض - محمد الاطلسي - تميّز بموهبته وخفة ظله وحضوره الطاغي الذي منحه لقب “دنجوان السينما” , حيث ولد الفنان المصري في الـ 26 من ديسمبر/ كانون الأول عام 1921 في محافظة المنصورة المصرية ،انه الغنان الكبير كمال الشناوي .

هو نجم متعدد المواهب من الفن التشكيلي إلى الغناء والتمثيل وامتد مشواره الفني لـ 62 عاماً أوصى في نهايته بتقديم قصة حياته في عمل فني.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

فنان مصري شهير عشقه الملايين أحب شادية بجنون وتزوج شقيقتها ..والمفاجأة في ووصيته الاخيرة التي لم تنفذ ؟

يجهله الكثيرون .. خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي | احذروه و بشدة

كشف تفاصيل مثيرة جدا .. مأذون المشاهير يروي كيف انهار نور الشريف ليلة طلاق بوسي : أنا مش عايز أطلق

تسلل لمنزل مديره و وضع كاميرا مراقبة سرية في غرفة النوم بغرض ابتزازه .. وحين شاهدها اكتشف الصدمة التي لم يكن يتوقعها؟؟

أشهر فنانة فائقة الجمال عاشت فاحشة الثراء كالأميرات بالقصور وتوفيت وهي تتسول في الشوارع .. شاهد من تكون ؟

نافست أم كلثوم .. من أشهر مطربة في سما الوطن العربي إلى عاملة نظافة في إسرائيل .. فمن تكون ؟

وداعا للإحراج .. نصائح اغلى من الذهب سهلة للتخلص من رائحة الفم الكريهة للأبد! .. جربها الان

اكتشفه الان .. هذا الجهاز يرفع سعر فاتورة الكهرباء 3 أضعاف .. أضبطه بهذه الطريقة ولن تصلك فاتورة باهظه الثمن

أسرار لا تعرفها عن قطة السينما ليلى علوي .. احبت رشدي أباظة بجنون وتزوجت ابن عم رأفت الهجان بمهر خيالي يفوق التوقعات؟

مشروب متوفر بكل منزل يمتص السكر في الدم ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير )

فاكهة خطيرة ترفع السكر في الدم فوراً وتدمر هرمون الأنسولين .. ابتعد عنها فورا

وصية رسول الله .. العلم الحديث يكتشف معجزات جديدة وخارقة في الحبّة السوداء لمعالجة الكثير من الأمراض بما فيه البشرة والشيب؟

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه!

فنان شهير جدا تزوج 7 مرات واتهم عبدالحليم حافظ بالغيرة منه ولقب بعاشق النساء .. لن تصدق من يكون ؟

رحمة من الله .. كوب واحد من هذا المشروب يغنيك عن الأنسولين يخفض السكر في الدم فورا

يرجع الشايب شاب .. معجزة لبان الدكر لإزالة ترهلات الجلد و شد تجاعيد البشرة وفوائد اخرى مذهلة ( طريقة التحضير )

سر ربما تعرفه لأول مرة : ماذا تعني كلمة «الشحرورة» التي لُقبت بها الفنانة صباح.. والمفاجأة في اسمها الحقيقي؟

هذا ما يحدث لك عند وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح والخل | نتائجه جبارة يعالج الكثير من الامراض بعضها لا تتوقعها

مكون مذكور في القرآن .. هذا المشروب المذهل ينظيف القولون في أيام سيختفي منك الإمساك ومشاكل الأمعاء للأبد

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

كيفية استخدام مسامير القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى بشكل غير متوقع حير الأطباء .. اليك الطريقة السحرية

بشرى سارة لمرضى السكري .. طعام مهمل يخفض نسبة السكر في الدم ويحفز هرمون الأنسولين بشكل مذهل .. جربه وقل وداعا للأدوية

القرنفل و الليمون : أسرار الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. أسرار وطرق استخدامه ؟

▪ يجهله الكثيرون .. خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي | احذروه و بشدة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

من هو كمال الشناوي

درس كمال الشناوي في كلية التربية الفنية، وبدأ حياته المهنية مدرساً للرسم كما عمل في مجال الفن التشكيلي ودرس في معهد الموسيقى العربية.

لكن موهبة الشناوي الحقيقية كانت التمثيل الذي تفرغ له اعتباراً من عام 1947 حين قدم أول أدواره في فيلم “غني حرب” مع المخرج نيازي مصطفى، ثم توالت مشاركاته الفنية فشارك في الكثير من الأفلام والمسلسلات وكان آخر أعماله فيلم “الواد محروس بتاع الوزير” عام 1999.

يعد الفنان المصري كمال الشناوي واحداً من أهم نجوم زمن الفن الجميل، تربع على عرش النجومية في الأربعينيات والخمسينيات وقدم خلال مسيرته ما يزيد عن 200 عمل فني في السينما والتلفزيون وتنوعت أدواره ما بين الخير والشر والكوميديا والدراما، وقدم أفلام للكبار وللأسرة أحبها الآلاف من عشاقه.

ومن أشهر أعماله: “أمير الانتقام”، “اللص والكلاب”، “المستحيل”، “الرجل الذي فقد ظله”، “الكرنك”، “المذنبون”، وللفنان كمال الشناوي تجربة وحيدة في الإخراج في فيلم “تنابله السلطان”.

5 زيجات في حياة كمال الشناوي

تزوج كمال الشناوي 5 مرات طوال حياته، كانت أولها من النجمة الاستعراضية “هاجر حمدي” وأنجب منها ابنه محمد الذي احترف الإخراج.

وتزوج الشناوي للمرة الثانية من “عفاف شاكر” الشقيقة الكبرى للفنانة شادية، رغم قصة حب جمعته مع الأخيرة لكنه لم يتزوج بها خشية القضاء على هذا الحب.

أما زيجته الثالثة فكانت من “زيزي الدجوي”، وهي ابنة واحدة من أكبر العائلات آنذاك فخالها الفنان زكي رستم، وهي خالة الفنانة ماجدة الخطيب، وأنجبت له “عمر” و”إيمان”.

وتزوج كمال الشناوي للمرة الرابعة من الممثلة “ناهد الشريف”، وكانت زيجته الخامسة والأخيرة من اللبنانية “عفاف نصري”.

وصيته لم تنفذ

وفي الـ 22 من أغسطس/ آب عام 2011 ودع الفنان كمال الشناوي الحياة عن عمر ناهز 89 عاماً بعد مشوار فني حافل بالأعمال الفنية المميزة.

وكانت كمال الشناوي قد أوصى بتقديم قصة حياته في عمل فني كتب السيناريو الخاص به بنفسه واشترط أن يشرف نجله محمد على إخراجه.