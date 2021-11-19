كم تبلغ ثروة ياسمين صبري بعد زواجها من أحمد أبو هشمية .. لن تصدق الرقم الجديد المعزز بالهدايا والمجوهرات ؟

الرياض - محمد الاطلسي - عاد إلى الأضواء من جديد، الحديث عن ثروة رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري، وكم تبلغ مقارنة بثروة زوجته.

مواقع مهتمة في هذا الشأن، تابعها "أحداث نت"، كشفت عن أرقام كبيرة لثروة أبو هشيمة​ باعتباره واحد من أغنياء الشرق الأوسط، مقابل أرقام قد تكون مقبولة لثروة زوجته الفنانة التي خطفها مبكرا إذ كانت لا تزال في بداية مشوارها الفني.

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ثروة أبوهشيمة

فثروة أبو هشيمة تقدر بمليارات الدولارات، حيث تحقق شركاته أرباحاً سنوية تصل لـ 15 مليون دولار، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

أما عن سياراته فيمتلك:

- سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار.

- سيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري.

- سيارة استون مارتن رابيد، وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري.

ومع ذلك لا تزال ثروة أبو هشيمة غامضة إلى حد ما كما أنه لا يوجد معلومات كافية عن عدد منازله، ولكن من المؤكد أنها تقدر بملايين الدولارات.

ثروة ياسمين صبري

أما ثروة ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار، ويذكر أن أحمد كان قد أهدى زوجته خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.