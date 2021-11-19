مصطفى فهمي يخرج عن صمته و يكشف أسبابا مفاجئة وغير متوقعة لانفصاله عن فاتن موسى

الرياض - محمد الاطلسي - رد الممثل المصري مصطفى فهمي على الاتهامات التي وجهتها له طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عقب الإعلان عن تطليقها غيابيًا مؤخرًا عندما سافرت إلى بيروت لحضور حفل خطوبة شقيقتها.

وقال فهمي في بيان جديد إن طليقته اقتحمت شقته، واستعانت بـ ”بلطجية“، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة.

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وأضاف الفنان المصري أنه لن يتنازل عن حقه، لافتًا إلى أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وبشأن مزاعم تبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: ”تدعي أني اخذت ملابسها وأحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديدة كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق“.

وأوضح بأنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرضا قانونيا وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه وفق قوله.

وتابع مصطفى فهمي: “ لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقة تسمى ”الروشة“ قيمتها 3 ملايين دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 ملايين جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 ملايين جنيه“.

ولفت: ”تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفادة من مكانتي الفنية“.

وبين بأنه انفصل عنها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، معلقًا: ”صنت لها كرامتها وماء وجهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونية بإنذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أو معنوية، وتحقيق شهرة لاسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها“.

وأكد أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما أثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.