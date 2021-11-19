بعد انتقاده منع مطربي المهرجانات من الغناء.. “الموسيقيين” ترد على نجيب ساويرس: تقدر تتبناهم

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا للرد على تصريحات المهندس نجيب ساويرس والتي انتقد فيها قرار النقابة بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات.

وقالت النقابة في بيانها : “توضيح من نقابة المهن الموسيقية تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولآ اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين كما تعلم او لاتعلم لذا وجب التوضيح”

وتابعت “ثانيآ هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون لاجتياز الاختبارات، ثالثا نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون ٣٥لسنة ١٩٧٨ والعضوية لها شروط وعليها واجبات اخصها الإلتزام بالسلوك الذي لايتنافي مع القيم والأخلاق.

وأضافت “رابعًا دور النقابة تنظيم ماهو حادث علي الساحة الغنائية وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون، خامسآ حضرتك تسمعهم بشكل خاص وهذا حقك لكن لاتفرضه علي العامة بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء، سادسآ الاخ نجيب أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام، سابعآ حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعآ ونراهم في مهرجان الجونة القادم”

نجيب ساويرس يرفض منع مطربي المهرجانات

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء، بنحب الغناء الشعبي.. قرار معيب”.

وتابع في تغريدة أخرى: “اول مرة اشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب”.

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا، أمس، بإيقاف 19 مغني مهرجانات من الغناء، وهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفي زكريا الشهير بمسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم الشهير بـ”فيلو” وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالى ومجدى شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا.

كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقاف الفنان حسن أبو الروس.

جاء قرار النقابة بسبب عدم امتثال حسن أبو الروس لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة.

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدرته النقابة: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـ حسن أبو الروس، عن العمل اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

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