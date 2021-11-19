دعوى جديدة ضد النجم أليك بالدوين تتهمه بإطلاق النار عمدًا على مصورة الفيلم وقتلها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الجهات الأمنية عن دعوى قضائية جديدة ضد الممثل الأمريكي أليك بالدوين تتهمه بأنه أطلق النار عمدًا على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم “Rust”، وورد في حيثيات الدعوى أن سيناريو الفيلم لم يتطلب منه إطلاق النار من مسدس في هذا المشهد.

أفاد موقع BBC أن ميمي ميتشل، مشرفة سيناريو فيلم “Rust”، التي اتصلت بالشرطة بعد حادث إطلاق النار في موقع التصوير في نيو مكسيكو، قامت برفع دعوى قضائية ضد أليك بالدوين، تتهمه فيها بقتل المصورة هالينا هاتشينز، واتهمت المحامية جلوريا ألريد الممثل بالإهمال والتهور عندما أطلق النار من السلاح دون أن يفحصه، وورد في الدعوى القضائية التي رفعتها السيدة ميمي ميتشل أن المشهد كان يتطلب ثلاث لقطات للكاميرا، واحدة لـ عيني أليك بالدوين، وأخرى لـ بقع من الدماء على كتفه وجسمه، وأخرى لـ يده عندما تصل إلى الحافظة ويبدأ في إخراج السلاح”، وأضافت أنه لم يكن هناك شيء في السيناريو حول إطلاق النار من قبل المدعى عليه أليك بالدوين أو أي شخص آخر.

في نفس السياق، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الدعوى القضائية وجهت إلى أليك بالدوين تهمة إطلاق النار “عمدًا” على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم “Rust”، متجاهلاً البروتوكول المحدد في حادث إطلاق النار المأساوي، وأفاد التقرير الوارد في الصحيفة أن دعوى ميمي ميتشل تتعلق بالاعتداء والإيقاع بالضيق النفسي والإيذاء المتعمد والمطالبة بتعويضات غير محددة، وقالت أيضًا إن بروتوكولات الأمان المصممة لضمان السلامة في المجموعة قد تم تجاهلها، وأضافت أن الإجراءات التي تم اتخاذها في ذلك اليوم كانت ضد جميع معايير الصناعة.

على صعيد متصل، لم يعلق أليك بالدوين ومنتجو الفيلم، الذين وردت أسماؤهم أيضًا في الدعوى القضائية، حتى الآن، وأفادت السلطات المعنية أنه جاري التحقيق في الحادث الذي أودى بحياة مصورة سينمائية، وإصابة المخرج جويل سوزا، جراء طلق ناري عن طريق الخطأ من الممثل أليك بالدوين أثناء بروفة أحد المشاهد، ووفقًا لآخر ما توصلت إليه التحقيقات في مركز شرطة سانتا في بـ نيو مكسيكو، أن مساعد المخرج ديفيد هولز هو من سلم المسدس إلى أليك بالدوين قبل لحظات من حادث إطلاق النار الأليم.

اقرأ أيضا

الصور الأخيرة للمصورة هالينا هاتشينز في موقع التصوير قبل قتلها بالخطأ من النجم أليك بالدوين

النجم الأمريكي أليك بالدوين يقتل مديرة تصوير فيلمه الجديد ويصيب المخرج بالخطأ أثناء التصوير