أسرار لا تعرفها عن الفنان الكبير كريم عبدالعزيز : أصيب بـ 12 جلطة في الرئة واسقبلته الدكتورة بكلمة واحده ( ستموت ) ومعجبة هددته بالقتل بالسكين ..

الرياض - محمد الاطلسي - مواقف غريبة تحصل بشكل متكرر للفنانين من قبل المعجبات منها ماتعرض له النجم المصري كريم عبد العزيز بطل مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراً.

وروى الفنان كريم عبد العزيز في لقاء تلفزيوني قصة المعجبة التي هددته بالقتل حتى لا يتزوج غيرها، من شدة حبها له.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

ممثل مصري شهير وملك الكوميديا مات قهرا و حسرة بعد أن خانته زوجته مع ابنه أمام عينيه .. فمن يكون؟

للرجال فقط .. عشبه جبارة رخيصة الثمن ومتوفرة بكثرة تغنيك عن الفياجرا - تعرف عليها

عريس يفقد صوابة ويمارس هذا الفعل الصادم مع عروسة على السرير في ليلة الدخلة .. وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة !

هذه الفواكة لا تتناولها اطلاقا حتى لو كنت تتضور جوعا تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فورا

اشهر فنانة في مصر والوطن العربي اعتزلت الرقص وبنت مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن والمفاجأة في ازواجها 5 مشاهير كبار .. لن تتوقع الأسماء ؟

موت محقق .. احذر تناول هذه الأطعمة مع الموز بعد خطر قد ينهي حياتك

عريس متهور حول السرير إلى بركة من الدماء .. لن تصدق ماذا فعله بعروسه في ليلة الدخلة وأرعب الجميع ؟

أتذكرون أشكيناز ابنة «الحاج متولي» .. لن تصدق كيف أصبحت اليوم بعدما ارتدت الحجاب والمفاجأة في اسباب اعتزالها التمثيل؟ ( صور )

صدمة العمر .. عريس مصري يُصاب بانهيار في ليلة الدخلة ويُقرر الطلاق فورًا .. لن تصدق ماذا وجد في جسد عروسته؟

لا يخلو منه أي منزل .. مشروب رخيص الثمن و متوفر دائما يسيطر على السكري في وقت قصير وله مفعول الفياجرا ( تعرف عليه )

احذر و بشدة .. مرض خطير وقاتل وراء الشعور بالنعاس نهارً وليس قلة النوم كما يظن الجميع ؟ ..تعرف عليه وطرق علاجه

مصطفى فهمي يخرج عن صمته و يكشف أسبابا مفاجئة وغير متوقعة لانفصاله عن فاتن موسى

لا يعلمه الكثيرون .. اياك ان تغسل هذا الجزء من جسدك أثناء الاستحمام يعرض حياتك لإحداث ضرر طويل الأمد ..احذروه و بشدة

متوفر في الأسواق .. مشروب سحري يقوي الذاكرة ويقي من الاكتئاب وأمراض القلب ونزلات البرد ويعالج اضطرابات المعدة .. وفوائد أخرى! | تعرف عليه

يطلق زوجته وأم أولاده السعودية ويسافر ليتزوج بفتاة مغربية .. وبعد ليلة الدخلة اكتشف الصدمة التي لم يكن يتوقعها ؟؟

لا تتجاهلها أبداً .. الشعور بثقل وألم الرجلين عند استيقاظك من النوم مؤشر خطير على 4 أمراض فتاكة | اليك طرق علاجها

أسرار أجمل فنانة مصرية ظهرت «عارية» تماما امام الاهرامات وتزوجت 12 رجلا .. لن تصدق من تكون ؟

ظهور هذه العلامات في جسدك تدل على الموت الوشيك | تعرف عليها الان

معجزة مذهلة : أقوى فوائد زيت الحبة السوداء يتجلى من خلال تثبيط تكوين السكر في أنسجة الكبد

كم تبلغ ثروة ياسمين صبري بعد زواجها من أحمد أبو هشمية .. لن تصدق الرقم الجديد المعزز بالهدايا والمجوهرات ؟

يجهله الكثيرون .. خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي | احذروه و بشدة

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

بشرى سارة لمرضى السكري .. طعام مهمل يخفض نسبة السكر في الدم ويحفز هرمون الأنسولين بشكل مذهل .. جربه وقل وداعا للأدوية

القرنفل و الليمون : أسرار الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم .. أسرار وطرق استخدامه ؟

▪ معجزة أذهلت الأطباء .. مكون أساسي بكل مطبخ كنزي صحي لا يقدر بثمن يرفع انتاج الانسولين ويقلل نسبة السكر في الدم؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وقال كريم خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السرة"، المذاع عبر فضائية dmc:" كانت معجبة بجنون، وبعتتلي جوابات تهديد بالقتل وفيها القتل بسكاكين ولكن في النهاية تم القبض عليها، ولما روحت قابلتها في القسم سألتها: ليه معيشة أسرتي في رعب؟.

وتابع كريم أن الخوف ليس بلنسبة له هو موضوع القتل بالسكين، وإنما أنها جعلت أسرته تشعر بالرعب والخوف عليه، مؤكدًا أن الفتاة اتضح أنها مريضة نفسية.

وتابع: "المجنونة قالت لي مينفعش تتجوز إلا لما تاخد موافقتي، وبعدها سامحتها وتنازلت عن القضية".

وكشف الفنان كريم عبد العزيز، لأول مرة، تفاصيل الأزمة الصحية الصعبة التي تعرض لها في بداية عام 2011، مُبينًا أن الطبيبة استقبلته بجملة واحدة "ستموت".

وقال كريم عبد العزيز خلال الجزء الثاني من مشاركته في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، عبر قناة dmc، إنه أصيب بـ12 جلطة في الرئة، مُبينًا أنه سافر إلى لندن برفقة والدته للاطمئنان على صحتها، واصطحب أيضًا معه زوجته وأولاده.

وتابع أنه شعر ببعض الأوجاع في الصدر، فذهب وأجرى بعض الفحوصات والأشعة، ثم فوجئ بعدها بيوم أن زوجته تتصل به وتخبره أنهم يريدونه في المستشفى بأسرع وقت، وما أن وصل حتى وجد الجميع في حالة تعجب من أنه يسير على قدميه، موضحا أن الطبيبة استقبلته بجملة واحدة "ستموت".

وواصل أن أول شيء أصبح يفكر فيه هو أولاده، وحاول أن يقنع الطبيبة بأنه سيذهب ليطمئن عليهم ثم يعود، في محاولة منه للهرب، لكنها رفضت، مشيرا إلى أن سبب الجلطات يرجع إلى أنه كان مدخنًا شرها بالإضافة إلى بعض ضغوطات الحياة.

وكشف أنه جلس في المستشفى لمدة 60 يوما، وكان طوال الوقت يفكر في أولاده ويحاسب نفسه، ثم قرر أن يترك المستشفى ويذهب إلى مستشفى وطبيب آخر، ووقع على تعهد بأنه مسئول عن نفسه، وفعلا ذهب إلى طبيب آخر كان ألطف في تعامله، مشيرًا إلى أن أول سؤال وجهه له هو: إذا كان يستطيع العودة إلى التمثيل لأنه لا يجيد أي شيء آخر غير التمثيل ولا يفهم في التجارة وليس لديه أي مشروع آخر.

وأكد كريم عبد العزيز أنه في هذه الفترة وقف إلى جانبه كل أصدقائه، وكانوا يتصلون به طوال الوقت ومنهم أحمد السقا ومنى زكي وأحمد حلمي وكل النجوم.

وكان النجم كريم عبد العزيز، قد حصد الإشادات الكبيرة التى أثنت على دوره فى مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، والذى عرض فى الموسم الدرامي الرمضاني، بمشاركة الفنان أحمد مكي، وهو من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

وجسد كريم عبدالعزيز، شخصية زكريا يونس ضابط الأمن الوطنى، والذى تمكن من ضبط عدد كبير من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان وساعد فى إحباط مخططاتهم الإرهابية.