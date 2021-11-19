نجيب ساويرس ردًا على هجوم نقابة الموسيقيين: “إن شاء الله هجيبهم مهرجان الجونة”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الجمعة، على بيان نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بعد دفاعه عن مطربي المهرجانات.

وكتب ساويرس عبر حسابه على “تويتر”: “طب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا للرد على تصريحات نجيب ساويرس والتي انتقد فيها قرار النقابة بإيقاف 20 من مطربي المهرجانات.

وقالت النقابة في بيانها : “توضيح من نقابة المهن الموسيقية تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولآ اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين كما تعلم او لاتعلم لذا وجب التوضيح”

وتابعت “ثانيآ هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون لاجتياز الاختبارات، ثالثا نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون ٣٥لسنة ١٩٧٨ والعضوية لها شروط وعليها واجبات اخصها الإلتزام بالسلوك الذي لايتنافي مع القيم والأخلاق.

وأضافت “رابعًا دور النقابة تنظيم ماهو حادث علي الساحة الغنائية وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون، خامسآ حضرتك تسمعهم بشكل خاص وهذا حقك لكن لاتفرضه علي العامة بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء، سادسآ الاخ نجيب أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام، سابعآ حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعآ ونراهم في مهرجان الجونة القادم”.

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