بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر: مصر أهم من أن نقيب الموسيقيين يمنع نوع ويسمح باَخر عشان أسرته بتحبه

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بعد قرار منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء.

ونشرت بسمة وهبة صورة لهاني شاكر عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “سيادة النقيب الفنان هاني شاكر صاحب التاريخ الفني الكبير لم أفهم حديثك بالمدح في مطربين الراب في الوقت اللي حضرتك قررت منع مطربين المهرجانات عشان خطر على الغناء المصري والذوق العام”.

وأضافت: “حضرتك عارف إن فيه بعض أغاني الراب أخطر ألف مرة من أغاني المهرجانات توقعت من نقيب الموسيقيين المصري أن يستشهد بمطربي فرق الموسيقي العربية لا أن يحدثنا عن قيمة فن الراب لأن ابن حضرتك وزوجة حضرتك بيحبوه حضرتك نقيب الموسيقيين في دولة اسمها مصر”.

وتابعت بسمة وهبة: “تاريخ الغناء في مصر أكبر وأعظم وأهم من أن نقيب الموسيقيين فيها يمنع غناء ويسمح بنوع تاني عشان أسرته بتحبه أين العدل يا معالي النقيب”.

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وكان هاني شاكر قال في تصريحات تلفزيونية: “الراب فن مختلف عن المهرجانات واللي بيقدموه عندهم أفكار وموضوعات نتفق أو نختلف عليها لكن وضعهم غير بتوع المهرجانات فنحن ضد مخالفة القوانين وابني شريف حضر حفلة ويجز في المنارة وكان مبسوط وأنا لما شفت صورة ويجز في الحفلة انبسطت لنجاحه”.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية أسماء الممنوعين من الغناء وشملت حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفي زكريا الشهير بمسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم الشهير بـ”فيلو” وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالى ومجدى شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا.

كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقاف الفنان حسن أبو الروس.

جاء قرار النقابة بسبب عدم امتثال حسن أبو الروس لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة.

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدرته النقابة: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـ حسن أبو الروس، عن العمل اعتبارًا من اليوم 17 نوفمبر لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

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