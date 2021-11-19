يكشف لأول مرة .. السر الخطير الذي أخفته الفنانة سماح أنور عن والدها وتسبب له في مقتل !

الرياض - محمد الاطلسي - للنجوم الفن أسرار وحكايات مدهشة لا تصدق ،بل أن حياتهم الشخصية بها من القصص الغريبة والمثيرة ما يصلح لأن يكون عملا فنيا مميزا .وفي السطور التالية نعرض لكم قصة مثيرة عن أمر خطير أخفته الفنانة الكبيرة سماح أنور عن والدها وتسبب في وفاته .

تعتبر الفنانة الكبيرة سماح أنور من الممثلات الموهوبات التي استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة مميزة بين كبار النجوم ، وقد قدمت الفنانة الكبيرة سماح أنور على مدى مشوارها الفني الطويل العديد من الأعمال الفنية الناجحة ومن أهمها: ( ذئاب الجبل ) ، ( الحساب ) ، ( راقصة قطاع عام ) ( حالة تلبس ) وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الفنية الناجحة .

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من الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سماح أنور تنتمي لعائلة فنية معروفة فأبوها هو المؤلف الكبير أنور عبد الله ، وأمها هي الفنانة القديرة سعاد حسين ، وقد كانت العلاقة بين والديها شديدة الترابط .

ساءت حالة الفنانة الكبيرة سعاد حسين وافتها المنية في منزلها ، ولشدة تعلق زوجها أنور عبد الله بها قامت الفنانة سماح أنور بإخفاء هذا السر الخطير عن والدها ، ولكن أحس والد الفنانة الكبيرة بحركة غير عادية في المنزل واكتشف الأمر المفجع خلال خروج نعش زوجته الفنانة سعاد حسين من المنزل ، فدخل في غيبوبة وتم حجزه في المستشفى وساءت حالته الصحية ، ورحل عن عالمنا لاحقاً بزوجته بعد أقل من أسبوع .