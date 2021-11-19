الرياض - محمد الاطلسي - ظهرت الفنانة ياسمين وافي ابنة الفنان ممدوح وافي، وصرحت بتفاصيل علاقة والدها مع الفنان أحمد زكي ، حيث قالت إنه لم يكن فقط صديق لوالدها بل كام أخا له: ” عمو أحمد زكي كان موجود بشكل راسخ في حياتنا، عنصر أساسي في عائلتنا، ذكريات طفولتنا وحياتنا، كانت معاه”.

إبنة الفنان ممدوح وافي

وذكرت ياسمين أن الراحل أحمد زكي كان يشاركهم مناسباتهم الخاصة، وكان بفطر معهم في رمضان ويقضي العيد معهم.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

احذرها لا تتجاهلها .. 6 علامات تحذيرية تشير الى ارتفاع خطير في سكر الدم .. تعرف عليها

تحول من طارق إلى حنان .. معلومات سرية صادمة لا تعرفها عن الفنان المصري المتحول جنسياً | صور

اذا اردت التخلص من دهون البطن تجنب فورا هذين النوعين من الفاكهة الشهيرة .. لن تصدق ما هما ؟

لأول مرة .. ظهور إبنة الفنان الكبير ممدوح وافي كأنها فلقة قمر و المفاجأة ماكشفته عن احمد زكي

ماهو سر صراخ الفنان نجاح الموجي الشديد لحظة وفاته ؟ ( تفاصيل مؤلمة )

حجمها صغير لكن مفعولها جبار .. هذه الفاكهة كنز رباني تقوي البصر والعظام وتحمي الأسنان وتقضي على الإمساك.. وفوائد أخرى عظيمة

سممت زوجها حتى الموت وقبل ان يفارق الحياة أخبرها بالسر الذي جعلها تنتحر على الفور ؟

يكشف لأول مرة .. السر الخطير الذي أخفته الفنانة سماح أنور عن والدها وتسبب له في مقتل !

صعفة غير متوقعة .. ميرفت أمين ترد الصاع صاعين وتحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم

هذا ما سيحدث عند حرق ورق الغار في المنزل كل يوم ؟ .. اغلبكم سيصاب بالدهشة

معجزة أذهلت الأطباء .. مكون أساسي بكل مطبخ كنزي صحي لا يقدر بثمن يرفع انتاج الانسولين ويقلل نسبة السكر في الدم؟

ممثل مصري شهير وملك الكوميديا مات قهرا و حسرة بعد أن خانته زوجته مع ابنه أمام عينيه .. فمن يكون؟

للرجال فقط .. عشبه جبارة رخيصة الثمن ومتوفرة بكثرة تغنيك عن الفياجرا - تعرف عليها

هذه الفواكة لا تتناولها اطلاقا حتى لو كنت تتضور جوعا تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فورا

يجهله الكثيرون .. خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي | احذروه و بشدة

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

▪ احذرها لا تتجاهلها .. 6 علامات تحذيرية تشير الى ارتفاع خطير في سكر الدم .. تعرف عليها

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

واسترجعت ياسمين ذكريات أحمد زكي مع والدها الراحل ممدوح وافي في احتفالهما بأول عرض لفيلم “سواق الهانم” انتاج 1995 خلال احتفال الكريسماس :” دعى عمو أحمد زكي بابا وماما وأنا وأخواتي، لقضاء سهرة احتفالية بـ الكريسماس، بالإضافة للاحتفال بأول عرض لـ فيلمهم (سواق الهانم) بالتلفزيون”.

وقالت:” قضاء عطلاتنا كانت مع بابا وعمو أحمد زكي، ولو تليفون رن في الخامسة فجرا، نعلم أنه عمو أحمد زكي، كان مرتبطا بعائلتنا بشكل كبير، وكان أقرب شخص لوالدي، فهو جزء لا يتجزأ من حياتنا وطفولتنا وذكرياتنا”.

وتابعت: ” كان هناك كرسي في كل مسرحية يقوم بها والدي ممدوح وافي، خاص لأحمد زكي، ليأتي في كل ليلة عرض، تارة يأتي منذ بداية المسرحية وتارة يأتي بمنتصفها، وتارة أخرى يأتي في آخر العرض، وكانت هذه وسيلة التواصل مع بعضهم البعض، لأن حينها لم يكن هناك موبيلات، وكانت الوسيلة تلفون المسرح فقط، لذا كان يحضر أحمد زكي، عرض والدي حتى يذهبا معا بعد العرض لقضاء سهرتهما معا