الرياض - محمد الاطلسي - يحل بعد اشهر قليلة 12 فبراير عيد ميلاد الفنانة حنان الطويل الـ55 وهى أول ممثلة تخضع لعملية تحول جنسى أو تصحيح الجنس من ذكر لأنثى وزُعم أنها قامت بالانتحار عام 2004 بسبب عدم استطاعتها تحمل العنف النفسى وعدم تقبل المجتمع لتحولها الجنسى، ولكم لم يتم تأكيد المعلومة.

اشتهرت بأدوار الكوميديا فى أعمالها واستطاعت حفر هذه الأدوار فى ذهن المشاهد حتى لو كانت هذه الأدوار صغيرة، وكانت من أهم أدوارها "ميس انشراح" فى فيلم الناظر مع الراحل علاء ولى الدين، و"كوريا" فى فيلم عسكر فى المعسكر مع الفنان محمد هنيدى.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

احذرها لا تتجاهلها .. 6 علامات تحذيرية تشير الى ارتفاع خطير في سكر الدم .. تعرف عليها

تحول من طارق إلى حنان .. معلومات سرية صادمة لا تعرفها عن الفنان المصري المتحول جنسياً | صور

اذا اردت التخلص من دهون البطن تجنب فورا هذين النوعين من الفاكهة الشهيرة .. لن تصدق ما هما ؟

لأول مرة .. ظهور إبنة الفنان الكبير ممدوح وافي كأنها فلقة قمر و المفاجأة ماكشفته عن احمد زكي

ماهو سر صراخ الفنان نجاح الموجي الشديد لحظة وفاته ؟ ( تفاصيل مؤلمة )

حجمها صغير لكن مفعولها جبار .. هذه الفاكهة كنز رباني تقوي البصر والعظام وتحمي الأسنان وتقضي على الإمساك.. وفوائد أخرى عظيمة

سممت زوجها حتى الموت وقبل ان يفارق الحياة أخبرها بالسر الذي جعلها تنتحر على الفور ؟

يكشف لأول مرة .. السر الخطير الذي أخفته الفنانة سماح أنور عن والدها وتسبب له في مقتل !

صعفة غير متوقعة .. ميرفت أمين ترد الصاع صاعين وتحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم

هذا ما سيحدث عند حرق ورق الغار في المنزل كل يوم ؟ .. اغلبكم سيصاب بالدهشة

معجزة أذهلت الأطباء .. مكون أساسي بكل مطبخ كنزي صحي لا يقدر بثمن يرفع انتاج الانسولين ويقلل نسبة السكر في الدم؟

ممثل مصري شهير وملك الكوميديا مات قهرا و حسرة بعد أن خانته زوجته مع ابنه أمام عينيه .. فمن يكون؟

للرجال فقط .. عشبه جبارة رخيصة الثمن ومتوفرة بكثرة تغنيك عن الفياجرا - تعرف عليها

هذه الفواكة لا تتناولها اطلاقا حتى لو كنت تتضور جوعا تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فورا

يجهله الكثيرون .. خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي | احذروه و بشدة

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه

وداعا للإحراج .. الكشف على الهرمون الوحيد الذي يتحكم في حجم الكرش و زيادة دهون الجسم .. وهكذا تستطيع التحكم به؟

▪ احذرها لا تتجاهلها .. 6 علامات تحذيرية تشير الى ارتفاع خطير في سكر الدم .. تعرف عليها

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة التى لم يهتم بأمرها الكثيرون نرصد لكم أبرز 10 معلومات عنها:

1- اسمها قبل عملية التحول الجنسى "طارق" وولدت عام 1966.

3- بدأت حياتها الفنية عام 1999 مع الراحل علاء ولى الدين فى فيلم عبود على الحدود وقامت بدور زبونة فى محل تصفيف شعر.

4- كانت عضوا فى نقابة المهن الموسيقية حيث كانت تمتلك موهبة الغناء بجانب التمثيل.

6- عام 2000 رشحها المخرج شريف عرفة لتجسد دور "ميس انشراح" فى فيلم "الناظر" ويعتبر أشهر أدوارها.

7- شاركت فى مسرحية "حكيم عيون" عام 2001 أمام علاء ولى الدين، كان آخر أدوارها الراقصة "كوريا" فى فيلم "عسكر فى المعسكر" عام 2003.

8- بعد قرار خضوعها لعملية تحول تعرضت لهجوم شديد من محيطها لدرجة قام مجموعة من جيرانها بتقديم بلاغ ضدها للشرطة وتم احتجازها فى مستشفى العباسية للأمراض العقلية.

9- رحلت بشكل مفاجئ عام 2004 عن عمر 38 عاماً.

10- أثار وفاتها الشائعات والأقاويل، فالبعض قال إنها توفيت إثر أزمة قلبية، وانتشرت روايات أخرى أنها أقدمت على الانتحار، وبعضهم قال إن وفاتها كانت خلال إحدى جلسات الكهرباء.