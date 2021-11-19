الفنان أحمد زكي أندمج في مشهد ساخن على السرير مع هذه الفنانة الشهيرة وتسبب بنزيف دمها واعتزالها الفن! .. شاهد من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - تقمص الفنان أحمد زكي العديد من الشخصيات، ولتقمصه الزائد، فقد تسبب في بعض الأضرار الجسدية للمشاركين له في أدواره، وخاصةً خلال مشاهد العنف أو المشاهد الرومانسية.

مما لا جدال فيه أن الفنان القدير والممثل الراحل أحمد زكي قد استطاع أن يحفر اسمه على صخرة تاريخ الفن المصرية بكل جدارة، وأنه استطاع بتنويع أدواره وأدائه المذهل لها أن يضع نفسه بين أكثر الفنانين شعبية وأجدرهم موهبة في تاريخ السينما العربية، ولولا اللغة التي كانت تنقصه -كما أكد البعض- لاستطاع ولوج عالم السينما العالمية بسهولة؛ ذلك لأنه أحد المواهب العربية النادرة التي لا يختلف عليها أحد.

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نستعرض اليوم تقريرًا عن الأزمات والجدليات التي سببتها المشاهد الجريئة التي أداها الفنان أحمد زكي، وبعض التعليقات الصادرة من فنانات قمن أمامه بتلك الأدوار، فقد تميزت تصريحاتهن ببعض النقاط المهمة التي أثارت الجدل حول المشاهد الساخنة التي أدينها أمام أحمد زكي، وحول اندماجه الشديد في بعض المرات مما تسبب في مشاكل أو أزمات، والتي أدت بدورها إلى اعتزال إحداهن مسألة المشاهد الجريئة بشكل عام، وتعبير أخرى عن غضبها، بينما رفضت فنانة شهيرة أن تقوم بتقبيل أحمد زكي في أحد الأفلام. إليك التفاصيل.

الفنانة "يسرا" وتعليقها على قبلة "أحمد زكي":

تشاركت يسرا بطولة فيلم درب الهوى مع الفنان أحمد زكي، والذي تم عرضه عام 1983. وقد صرحت الفنانة يسرا فيما بعد في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن أحمد زكي قد اندمج أثناء تأدية القبلة التي بينهما في أحداث الفيلم، وقد اعترفت أنه كان هنيفًا لأنه اندمج في المشهد.

الفنانة والراقصة الاستعراضية "دينا" واعتزالها التقبيل بسبب "أحمد زكي":

صرحت أيضًا الفنانة الشهيرة والراقصة الاستعراضية دينا خلال أحد اللقاءات التليفيزيونية أن القبلة التي أدتها أمامه في فيلم استاكوزا عام 1996 جعلتها ترفض أي أدوار تحتوي على قبلات فيما بعد؛ وذلك لأنه أثناء اندماجه الشديد في المشهد تسبب في جرح مؤلم لها أدى إلى "فتح في الشفة" على حد قولها، مما سبب لها أزمة منعتها من تكرار التجربة طيلة مشوارها السينمائي.

الفنانة التي رفضت تقبيل "أحمد زكي":

هي الفنانة القديرة منى عبد الغني، وقد رفضت دورها في البداية في فيلم الباشا وطلبت من القائمين عليه تنظيف الدور من قبلة كانت ستؤديها مع الفنان الراحل أحمد زكي.