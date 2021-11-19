خالد عليش يحتفل بزفافه للمرة الثانية (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان خالد عليش بزواجه على المذيعة مريهان عمر وأقام جلسة التصوير الخاصة بهما في قصر البارون.

عبرت مريهان عمر عن سعادتها بالزيجة عبر حسابها بموقع أنستجرام وقالت “بكل فخر أعلن نفسى زوجة السيد عليش”.

المعروف أن خالد عليش كان متزوجا من الفنانة الشابة ميما شامي، ولديه منها ابنة تدعي “ميما” على اسم والدتها.

يذكر أن خالد عليش شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “أحسن أب” مع المسلسل تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى.