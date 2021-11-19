بيج رامي يتزوج سرًا للمرة الثانية من شقيقة صديقه (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل ممدوح السبيعي، الشهير بـ بيج رامي بزواجه أمس للمرة الثانية، على شقيقة أحد أصدقائه، وقد أقيم حفل الزفاف سرًا بأحد فنادق الإسكندية، واقتصر على الأهل فقط.

ونشر موقع “القاهرة 24” كواليس وتفاصيل حفل الزفاف،وقال الموقع أن مستر أولمبيا يستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر وتجري الترتيبات في الوقت الحالي، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي ولديه منها 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

أما عن زوجة بيج رامي الثانية، اسمها مي، وهي شقيقة أحد أصدقائه المقربين، مقيمة في محافظة الإسكندرية، لذلك أقيم الاحتفال في الإسكندرية مسقط رأس الزوجة.

أقيم حفل زفاف بيج رامي أمس في أجواء عائلية، وهادئة بعيدًا عن الإعلام والصحافة، حيث أقام العروسين جلسة تصوير بسيطة،ثم عُقد قرآن العروسين، وسافرا مساء اليوم الجمعة، إلى دبي بدولة الإمارات، للاستمتاع شهر العسل.

ويعد ممدوح محمد حسن السبيعي هو رامي السبيعي، والذي يُعرف بلقب بيج رامي، لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وُلِد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وأصبح بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021 على التوالي في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.