خالد عليش يرقص ويغني مع زوجته في حفل زفافهما (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - خالد عليش احتفل مع زوجته المذيعة ميرهان عمرو بزفافهما الليلة والذي أقيم في قصر البارون بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائهما والمقربين منهما.

خالد عليش ظهر في فيديو وهو يغني ويرقص في حفل زفافه على أنغام أغنية جديدة قام بتسجيلها خصيصا من أجل زوجته ميرهان عمرو، حيث كشف ذلك في حفل الزفاف وطلب من الحضور أن يتفاعلوا معه عندما يقوم بغنائها فقال خالد عليش: “في أغنية أقدمها بشكل خاص لميرهان وأتمنى أن تتفاعلوا معها عندما أقوم بغنائها”، كما شهد الحفل حضور الفنان المصري محمد نور الذي أحيا الزفاف بمجموعة من الأغاني التي اشتهر بها، كما قدم التهنئة لخالد عليش العديد من النجوم والمشاهير عبر حسابه على “انستجرام” وكان من بينهم الفنانة شذى والنجم كريم أبو زيد، و سارة فؤاد، وسلمى قنديل.

خالد عليش أعلن ارتباطه من الإعلامية ميرهان عمرو في شهر يوليو الماضي ليعلن الثنائي اليوم على زواجهما بشكل رسمي، ويعتبر هذا هو الزواج الثاني للإعلامي المصري الذي انفصل عن طليقته الفنانة ميما الشامي العام الماضي بعد أزمات كبيرة كشفت عنها طليقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد صدم الثنائي الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل طلاقهما خاصة أن كل منهما كان يحرص على إظهار رومانسيته للجمهور طوال فترة زواجهما والتي بدأت في 2013 وظهرا في عدة برامج للحديث عن زواجهما قبل أن تكشف ميما الشامي عن تفاصيل مؤثرة لطلاقها وعن رفض طليقها لإرجاع أموالها لكي تنفق على ابنتها منه وعلى والدتها المريضة بالسرطان.

يذكر أن خالد عليش يقدم برنامج “ السكة أحلى” على إحدى الإذاعات المصرية، كما أنه قد شارك في مجموعة من الأعمال الفنية من بينها مسلسل “أحسن أب” و”الطاووس” والذي تم عرض كل منهما في شهر رمضان الماضي.

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