ساويرس: هاني شاكر “منفسن” من بتوع المهرجانات.. والأخير: “ما يشرفنيش إنك تسمعني” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - اشتعلت حرب التصريحات بين هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، على خلفية قرارات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة بمنع 20 مؤدي للمهرجانات.

وقال نجيب ساويرس في تصريحات لبرنامج الحكاية لعمرو أديب على “إم بي سي مصر، : «كل واحد حر يسمع اللي عايز يسمعه ومحدش يعمل ولي علينا، أحنا أحرار كل واحد حر يسمع اللى هو عايزه محدش هيجبرنا نسمع حاجة على مزاجه».

وأضاف «إحساسي أن الموضوع فيه نفسنة وغيره، وأحنا أحرار نسمع اللي أحنا عاوزينه».

ورد نجيب ساويرس على تحديه لنقابة المهن الموسيقية في منح الغناء لمطربي المهرجانات في مهرجان الجونة المقبل، قائلًا: «أنا قد كلمتي وأنا هجيب مطربي المهرجانات وأن عاكسني أنا هاعرف أرد برضه بالقانون».

وطالب ساويرس مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء بقرار نقابة المهن الموسيقية بالذهاب إلى محكمة القضاء الإداري”.

وعن دور نقابة المهن الموسيقية قال نجيب ساويرس ” دوره اجتماعى ومعاش وكده ومش دوره يقولنا نسمع إيه ومانسمعش إيه ده حتى مش نقيب مغنيين”، متابعا ” أنا مابيعجبنيش غنى هانى شاكر وغني مطربى المهرجانات 100%”.

ورد الفنان هانى شاكر على رجل الأعمال نجيب ساويرس بعد إتهام الأخير له بإنه منفسن ولا يسمع غناه قائلا: قائلا: «نجيب بيقول إنه ما بيسمعش الأغاني اللي أنا بقدمها، وأنا بقوله ما يشرفنيش إنك تسمع الأغاني بتاعتي، اللي يسمع المهرجانات ما يشرفنيش إنهم يسمعوا أغانيا».

وأضاف نقيب الموسيقيين: «نجيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعنى وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وانت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني».

وتابع هاني شاكر: «أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني».

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