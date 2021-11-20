حكاية امرأة أحبها الدنجوان أحمد رمزي 50 عامًا ولم يتزوجها .. والمفاجأة في السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - هو أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل، تمتع بخفة ظل وجسد ممشوق ووجه بشوش كاد يؤهله للقب فتى الشاشة الأول، لكنه لقب فيما بعد «بالولد الشقي» «ابن الذوات»، سجل علامات كبيرة في تاريخ السينما المصرية، مما خلد ذكراه في قلوب محبيه.

إنه الفنان «أحمد رمزي»، دنجوان السينما المصرية، الذي حلت ذكرى وفاته قبل أيام، وبهذه المناسبة فتح "المصري اليوم" صندوق الذكريات وكشف عن أول قصة حب بحياته وآرائه في مطربين جيله في السطور التالية.

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لمن لا يعرف أن دنجوان السينما المصرية فشل كحبيب في كثير من قصص الحب التي مر بها، فبحسب ما ذكر للفنانة «صفاء أبوالسعود» في إحدى حلقات برنامجها «ساعة صفا»، صرح لها بأنه فشل كحبيب في كثير من علاقاته، وعندما سألته عن عددهم، أجاب: «كتير».

لكن من ضمن تلك العلاقات التي احتفظ بها في أروقة قلبه، هي أول حب بحياته، فكما كشف في حلقته بالبرنامج، إنها كانت فتاة من طبقة راقية وأهلها أغنياء، وكان عمره وقتها ١٦عاما، إلا أن هذا الحب ظل عالقا بوجدانه لدرجة أنهم التقيا فيما بعد، ولا يزال يكن لها كل الاحترام والتقدير.

والكثير منا يعلم أن «أحمد رمزي» وقف مع معظم مطربي جيله، لذا سألته «أبوالسعود» في الحلقة عن رأيه بكل واحد منهم، فكان جوابه عن «العندليب» أنه ممثل جيد لكنه لم يكن أروع شىء، ومن وجهة نظره ما يميز «عبدالحليم» هو ذكاؤه وفطنته التي داوت أي ضعف بأدائه، أما بالنسبة لرأيه بفريد الأطرش، فقال: «تمثيله ضعيف فهو يملك عين السمكة وهي الخالية من أي تعابير ولا تعطي أي ردود فعل تذكر».

رحل عن دنيانا عصر مثل هذا اليوم بعد أن سقط في حمام فيلته بالساحل الشمالي متأثرًا بأزمة صحية مفاجئة، وشيعت جنازته وسط دائرة من المحبين في أحد مساجد القرية السياحية التي كان يعيش فيها، مودعًا الدنيا من على إحدى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.