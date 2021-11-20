الرياض - محمد الاطلسي - سيرينا إبراهيم هي فنانة من الفنانات القدامي وهي الشقيقة الكبري للنجمة نجمة إبراهيم والنجمة راقية إبراهيم، لم تنال الشهرة التي نالتها شقيقاتها ولكنها فعلت أفعال مشينة و أعلنت عداءها للإسلام و المسلمين .

ولدت سيرينا إبراهيم في محافظة القاهرة في 3 يونيو 1888 لأسرة يهودية، وبدأت مشوارها ومسيرتها الفنية عام 1905، وكانت بدايتها كمطربة بفرقه تدعى "إسكندر فرح"، ثم انتقلت إلى فرقة سلامة حجازي ومنها إلى فرقة سليم عطا الله 1910، وفرقة حجازي، ثم فرقه جورج أبيض 1920، وفرقة فاطمة رشدي.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

ام انتقمت من عروسة ابنها في ليلة الدخلة بحيلة خبيثة جعلت العريس في صدمة؟

لا تتوقعها : تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. طريقة التحضير

اسرار صادمة لا تعرفها عن الفنانة سيرينا إبراهيم : زوجها ملياردير يهودي وشقيقتها فنانة مشهورة وهاجرت لإسرائيل .. وكانت نهايتها بشعة ؟

نتائج جبارة .. كنز ثمين تبحث عنه جميع النساء في غرفة النوم والسر في زيت الزيتون ! .. اليك طريقة الاستخدام

الطفل الذي عاش يتيماً فقيراً وكرهته السندريلا سعاد حسني ينطلق ويغنى في أكبر مسارح العالم .. شاهد من يكون ؟

في ليلة الدخلة خجل من فض غشاء بكارة زوجته فادخل احدهم ليفعلها بدلا منه.. والمفاجأة الصادمة في رد العروس ؟

عروسين يلفظان انفاسهم الأخيرة في ليلة الدخلة بعد ممارسة هذا الأمر الصادم في الحمام ( تفاصيل مثيرة )

سم قاتل .. لا تتناول هذا المشروب أبدا حتى لوكنت ستموت عطشا يؤدي إلى الوفاة مباشرة

ذكرها الله في القران ثلاث مرات .. هذه الفاكهة اللذيذة تقضي على الكرش للأبد بطريقة غير متوقعة ! ( احرص على تناولها)

أشهر فنان مصري سقط ميتا وهو يقرأ القرآن ولم يحضر جنازته أحد والمفاجأة في اولاده فنانين مشاهير ! .. صور

كنز من العجائب تبحث عنه جميع النساء في غرفة النوم والسر يكمن في مسامير القرنفل .. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه

بالصدفة .. أم اكتشفت أن ابنها أعتاد يضع لها المخدر كل ليلة في الطعام وعندما بحثت عن السبب .. كانت الصدمة القاتلة ؟

سر من أسرار الفنادق الفخمة .. تعرف على هذه الطريقة الهامة قبل وضع الغسيل في الغسالة؟ ... نتائج مذهلة

وصية أم لولدها العريس في ليلة الدخلة تنقل العروس إلى المستشفى وهي تتأرجح بين الحياة والموت .. تفاصيل الوصية الساخنة !

تعرف على 5 أمور ترعب الفتاة في ليلة الدخلة .. والمفاجأة في الثالث والرابع ؟

وش النحس .. 6 نجوم كبار بينهم رشدي أباظة انتهت حياتهم في أفلام بطلتها مديحة يسري بينهم .. لن تصدق الأسماء؟

بدون أي جهد .. 5 مشروبات سحرية لخسارة الوزن وحرق الدهون اثناء النوم - تعرف عليها ؟

حكاية امرأة أحبها الدنجوان أحمد رمزي 50 عامًا ولم يتزوجها .. والمفاجأة في السبب؟

الحبة الزرقاء تقود عروس في السعودية إلى المطالبة بالطلاق في أول لحظات ليلة الدخلة - تفاصيل مثيرة

مفاجأة صحية : خبراء تغذية يكشفون عن نظام صحي مذهل للتخسيس 20 كيلو في شهر .. تعرفوا عليه !

هذه المأكولات تدمر هرمون الأنسولين وترفع نسبة السكر في الدم فورا | تعرف عليها وتجنبها فوراً

حكاية المشهد الساخن الأكثر جراءة في حياة سهير رمزي .. تعيش الندم بسببه وتتمنى حذه من تاريخها النفي ؟

احذر .. ظهور هذه الاعراض عليك دلالة على أنك مسحور بـ«سحر» التفريق بين الأهل | هكذا تتخلص منه وطرق وعلاجه ؟

الفنان أحمد زكي أندمج في مشهد ساخن على السرير مع هذه الفنانة الشهيرة وتسبب بنزيف دمها واعتزالها الفن! .. شاهد من تكون

صادم .. يسمح لأخوته بمعاشرة عروسته الحسناء في " ليلة الدخلة " .. و هكذا كانت النهاية ؟

مراهقة حسنا ء تضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم كونها تتألم بشدة أثناء نومها .. وفي الصباح كانت الصدمة ؟

هذه الفواكة لا تتناولها اطلاقا حتى لو كنت تتضور جوعا تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فورا

يجهله الكثيرون .. خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي | احذروه و بشدة

فياجرا طبيعية 100% .. هذه العشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة استخدامه

▪ تحذير هام : 4 أمراض خطيرة وفتاكة وراء ألم الرجلين و ثقلها عند استيقاظك من النوم .. ماهي و كيفية علاجها ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

ثم انتقلت إلى فرقه يوسف وهبي في عام 1928 فور إنشائها، ثم فرقه أمين عطا عام 1925، وفرقة مصر عام 1930، وفرقة إتحاد الممثلين عام 1934، والفرقة المصرية عام 1935، وبعد هذه السلسلة الطويلة من التنقلات بين الفرق والمسارح، احترفت سيرينا مجال التمثيل.

قدمت العديد من المسرحيات وشاركت بالفرق المختلفة قبل عام 1935، ومن اشهر هذه المسرحيات «شهداء الغرام »، «ضحية الغاوية »، «القضية المشهورة »، «المروحة»، «لويس الحادي عشر»، «أحدب نوتردام »، «غادة الكاملياة»، «السلطان عبدالحميد »، «الجبابرة »، «أولاد الفقراء»، «أهل الكهف»، «يوم القيامة»، «عزيزة ويونس»، «الأب ليبونار»، «وتاج المرأة».

وشاركت في السينما بـ 11 عمل فقط، وكان أبرزهم «دنانير» و«الورشة» و«ليلى» و«كله إلا كده» و«وادي النجوم» و«ابنتي» و«طاقية الإخفاء» و«بائعة التفاح»، ومن أشهر أغانيها «سافر حبيبي»، ومن أنجح أفلامها: «طاقية الإخفاء» ولكن ليس النسخة التي قام ببطولتها عبد المنعم إبراهيم.

تزوجت سيرينا من ثري يهودي يدعى «سالم مزراحي»، وعاشت معه في محافظة الإسكندرية حتى عام 1954، واختفت بشكل مفاجئ مع زوجها الملياردير، بعد أن باع كل املاكه في مصر وقررا الرحيل إلى "إسرائيل" وعند دخوله إلى الأراضي الإسرائيلية وأثناء فرحتها العارمة بالأموال التي وضعتها معها في السيارة، فجأة انقلبت السيارة من فوق الجبل، وأشتعلت بشكل شديد وغريب لم يفهمه جميع من شاهد الواقعة، حيث بعد انخماد الحريق كانا قد ألتهمتهم النيران هما وكل أموالهم وأملاكهم، ولم يعلم أحد هويتهم إلا من سيارة كانت خلفهم من أصدقائهم اليهود المهاجرين معهم.

المصدر | الموجز