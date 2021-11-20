شيرين عبد الوهاب تتعرض لموقف محرج بسبب نانسي عجرم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب ، في موقف محرج بإحدى حفلاتها بسبب طلب من جمهور الحفل.
وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وإحدى الفتيات في الحفل تطلب منها أن تغني أغنية «انت مصري»، لتجيب عليها شيرين بالرفض وتؤكد لها أن هذه الأغنية خاصة بالفنانة نانسي عجرم، وتبدي تعجبها من اختلاط الأغاني على الجمهور.
ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر حفلها القادم بالدمام بالسعودية.
وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلة: "موعدنا ٤ سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني".
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