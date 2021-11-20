السياحة والآثار تتابع التجهيزات النهائية لفعالية ”الأقصر.. طريق الكباش”

تتابع وزارة السياحة والآثار مستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى "الأقصر.. طريق الكباش" المقرر إقامتها بالمحافظة يوم ٢٥ نوفمبر الجاري للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وتستهدف الوزارة بهذه الاحتفالية إلقاء مزيد من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

وقد قام وزير السياحة والآثار بجولة بالسوق السياحي بالمدينة، مساء أمس الجمعة تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية به، وكذلك تفقد معبد الأقصر للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالفعالية.

والتقى العاملون بالبازارات، حيث أوضحوا أن الاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمدينة الأقصر ستساهم في الترويج السياحي للمحافظة بصورة أكبر، وكذلك رواج أعمالهم، وهو ما يعود بتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار العناني إلى تمنياته بأن تكون هناك احتفالات وفعاليات كثيرة طوال العام في كافة المحافظات السياحية المصرية وهو ما يتم العمل على تحقيقه وفقاً لملامح الإستراتيجية الإعلامية التي أعدتها الوزارة للترويج دولياً للمقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أنه يتم الآن الاستعداد لتنظيم فعالية جديدة في محافظة أسوان وفعالية أخرى في مدينة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة.